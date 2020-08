बीते पांच साल से PM Narendra Modi चला रहे थे Chinese App, अब किया Account बंद

नई दिल्ली। चीन के तल्ख रिश्तों के बीच भारत सरकार ने चीन की कई सोशल मीडिया एप, गेमिंग एप पर बैन लगा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक तक को ब्लॉक कर दिया है। अब जिस एप को भारत सरकार की ओर से बंद किया है उस खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) का अकाउंट बीते पांच साल से था। जिसे बंद कर दिया है। तमाम पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन सी मोबाइल ऐप पर जिस पर बीते पांच सालों से पीएम मोदी का अकाउंट ( Pm Modi Account ) था।

इन दो चीनी एप को किया ब्लॉक

केंद्र सरकार बायडू सर्च और वीबो को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ये दोनों ऐप्स चीन में बहुत मशहूर हैं। बायडू सर्च इंटरनेट का चाइनीज सर्च इंजन है, जैसे गूगल का यूज होता है वैसे बायडू का यूज किया जाता है। वहीं दूसरा है चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया एप वीबो। करीब 11 साल पहले हुए चीन में लांच हु इस एप को दुनियाभर में काफी पसंद किया जाता है। इसके 500 मिलियन यूजर्स हैं। कई सेलीब्रेटी इसका इस्तेमाल करते हैं।

पीएम मोदी का पांच साल से था अकाउंट

वीबो अकाउंट से तो अछूते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं रहे। जब उन्होंने वर्ष 2015 चीन का दौरा किया था तो उन्होने इस एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था। दोनों देशों के बीच प्यार और विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे डाउनलोड किया था और अपना पोस्ट डाला था 'Hello China! Looking forward to interacting with Chinese friends through Weibo।' इन पांच सालों में पीएम मोदी के इस अकाउंट में दो लाख के करीब फॉलोवर्स हो चुके थे। आपको बता दें कि वीबो का यूज सोशल मीडिया एप ट्विटर की तरह होता है।

पीएम का वीबो को गुडबाय

हाल ही में गलवाल घाटी में हुई चीन द्वारा हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद दोनों देशों के बीच के रिश्तों में काफी तल्खी हो गई थी। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वीबो को अलविदा कह दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इन दोनों एप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों से हटाने का निर्देश जारी कर दिया है।