नई दिल्ली। अमरीकी अर्थव्यवस्था ( American Economy ) को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर ( Singapore ) दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था ( Competitve Economy ) बन गया है। एक हालिया रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी सामने आई है। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ( World Competitiveness Report ) में यह सामने आया है कि सिंगापुर ही नहीं, बल्कि अधिकतर एशियाई देशों ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। बीते 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाली अर्थव्यवस्था में अमरीका को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। जबकि, इस बार सिंगापुर के बाद हांग कांग एसएआर दूसरे स्थान पर है। भारत इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है। पिछले साल के 44वें स्थान की तुलना में भारत इस साल 1 स्थान उपर चढ़कर 43वें स्थान पर है।

क्यों तीसरे स्थान पर खिसका अमरीका

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका के रैंक में इस गिरावट का कारण ईंधन की कीमतों में तेजी, कमजोर निर्यात, डॉलर की मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव प्रमुख तौर पर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ एशिया-पैसिफिक देशों की बात करें तो ये देश एडवांस टेक्नोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है। साथ ही, इन देशों ने ऐसी नीतियां भी बनाई है जिसस बिजनेस को सपोर्ट मिल सके और स्किल्ड वर्कफोर्स भी उपलब्ध हो।

