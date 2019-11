केंद्र सरकार को राहत, थोक महंगाई 0.33 फीसदी से 0.16 फीसदी पर आई

नई दिल्ली। जहां खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों ने केंद्र सरकार को परेशान किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई दर के आंकड़ों ने कुछ राहत की बूंदें बिखेरी हैं। अक्टूबर में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। वहीं खाने पीने की वस्तुओं की थोक महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला हैै। आलू और प्याज की थोक महंगाई में कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बुधवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़ें सामने सामने आए थे। जिससे केंद्र सरकार काफी परेशान दिख रही थी।

थोक महंगाई दर में देखने को मिली कटौती

थोक महंगाई को मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। अक्टूबर में थोक महंगाई सितबंर के 0.33 फीसदी से घटकर 0.16 फीसदी पर आ गई। वहीं खाने-पीने की सामानों में थोक महंगाई में इजाफा हुआ है। महीने के आधार पर आंकड़ों को देखें तो अक्टूबर महीने में खाने पीने के सामान में थोक महंगाई 5.98 फीसदी से बढ़कर 7.65 फीसदी पर पहुंच गई है।

Govt of India: The official Wholesale Price Index for 'All Commodities' (Base : 2011-12=100) for the month of October, 2019 rose by 0.7% to 122.2 (provisional) from 121.3 (provisional) for the previous month. pic.twitter.com/7EeT8GUts6