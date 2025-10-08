School Holiday: पूरे 10 दिन स्कूल बंद, आज से 18 तक इस राज्य में स्कूल बंद, जानिए क्या है कारण

इस राज्य में 10 दिन रहेंगे स्कूल बंद। (Image Source: Chatgpt)
Karnataka Caste Survey School Holiday: त्योहारों का सीजन चल रहा है ऐसे में लगभग हर राज्य में स्कूल की छुट्टियों का सिलसिला जारी है। लेकिन, इन सबके बीच एक राज्य ऐसा भी है जहां 10 दिनों के लिए लगातार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक छुट्टी की घोषणा की। यह निर्णय 'जाति सर्वेक्षण' के लिए लिया गया है।
यह सर्वेक्षण पहले 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब विभिन्न जिलों में असमान प्रगति के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकी 'जाति सर्वेक्षण' नामक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में जुटे शिक्षक इस कार्य को पूरा कर सकें।
मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि हमें 7 अक्टूबर को सर्वेक्षण समाप्त करना था। लेकिन कुछ जिलों में यह लगभग पूरा हो चुका है, तो कुछ जिलों में इसमें देरी हो रही है।
प्रगति पर अपडेट देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि कोप्पल जिले ने 97 प्रतिशत पूर्णता दर हासिल कर ली है, जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में 63 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है।
सीएम ने बताया कि इस सर्वेक्षण में 1.6 लाख लोग शामिल हैं,जिसमें 1.2 लाख शिक्षक और सरकार के 40,000 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण के दौरान ड्यूटी पर मारे गए तीन कर्मचारियों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की है।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य के प्रत्येक घर को उसके बिजली मीटर नंबर का उपयोग करके जियो-टैग किया जाएगा और एक विशिष्ट घरेलू आईडी (यूएचआईडी) प्रदान की जाएगी। यह आईडी प्रत्येक घर का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगी।
डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान, राशन कार्ड और आधार विवरण मोबाइल नंबरों से जोड़े जाएंगे। सर्वेक्षण के दौरान घर पर न रहने वालों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर (8050770004) शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक ऑनलाइन भी इसमें भाग ले सकते हैं या इसी प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
