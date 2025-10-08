School Holiday: पूरे 10 दिन स्कूल बंद, आज से 18 तक इस राज्य में स्कूल बंद, जानिए क्या है कारण

Karnataka Caste Survey School Holiday: त्योहारों का सीजन चल रहा है ऐसे में लगभग हर राज्य में स्कूल की छुट्टियों का सिलसिला जारी है। लेकिन, इन सबके बीच एक राज्य ऐसा भी है जहां 10 दिनों के लिए लगातार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक छुट्टी की घोषणा की। यह निर्णय 'जाति सर्वेक्षण' के लिए लिया गया है।