Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

School Holiday: पूरे 10 दिन स्कूल बंद, आज से 18 तक इस राज्य में स्कूल बंद, जानिए क्या है कारण

10 Days School Holiday: कर्नाटक में 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद इन छुट्टियों का ऐलान किया है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 08, 2025

School Holiday, 10 Days School Holiday, School Closed Today, Schools Closed Till October 18, School Holiday in Karnataka, Reason for School Holidays,

इस राज्य में 10 दिन रहेंगे स्कूल बंद। (Image Source: Chatgpt)

Karnataka Caste Survey School Holiday: त्योहारों का सीजन चल रहा है ऐसे में लगभग हर राज्य में स्कूल की छुट्टियों का सिलसिला जारी है। लेकिन, इन सबके बीच एक राज्य ऐसा भी है जहां 10 दिनों के लिए लगातार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक छुट्टी की घोषणा की। यह निर्णय 'जाति सर्वेक्षण' के लिए लिया गया है।

क्यों लिया गया ये फैसला

यह सर्वेक्षण पहले 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब विभिन्न जिलों में असमान प्रगति के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकी 'जाति सर्वेक्षण' नामक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में जुटे शिक्षक इस कार्य को पूरा कर सकें।

सीएम सिद्धारमैया ने क्या बताया

मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि हमें 7 अक्टूबर को सर्वेक्षण समाप्त करना था। लेकिन कुछ जिलों में यह लगभग पूरा हो चुका है, तो कुछ जिलों में इसमें देरी हो रही है।

कितने प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हुआ

प्रगति पर अपडेट देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि कोप्पल जिले ने 97 प्रतिशत पूर्णता दर हासिल कर ली है, जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में 63 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है।

1.2 लाख शिक्षकों की लगी ड्यूटी

सीएम ने बताया कि इस सर्वेक्षण में 1.6 लाख लोग शामिल हैं,जिसमें 1.2 लाख शिक्षक और सरकार के 40,000 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण के दौरान ड्यूटी पर मारे गए तीन कर्मचारियों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की है।

कैसे होगा सर्वेक्षण

अधिकारियों के अनुसार, राज्य के प्रत्येक घर को उसके बिजली मीटर नंबर का उपयोग करके जियो-टैग किया जाएगा और एक विशिष्ट घरेलू आईडी (यूएचआईडी) प्रदान की जाएगी। यह आईडी प्रत्येक घर का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगी।

सर्वेक्षण के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान, राशन कार्ड और आधार विवरण मोबाइल नंबरों से जोड़े जाएंगे। सर्वेक्षण के दौरान घर पर न रहने वालों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर (8050770004) शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक ऑनलाइन भी इसमें भाग ले सकते हैं या इसी प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?
शिक्षा
Nobel Prize money 2025, How much is Nobel Prize worth 2025, Nobel Prize cash award 2025, Nobel Prize amount in Indian rupees, Nobel Prize winners benefits,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

08 Oct 2025 10:52 am

Published on:

08 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / Education News / School Holiday: पूरे 10 दिन स्कूल बंद, आज से 18 तक इस राज्य में स्कूल बंद, जानिए क्या है कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Pushpam Priya Chaudhary Education: कहां से पढ़ी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? लंदन से हासिल कर चुकी हैं डिग्री

Pushpam Priya Chaudhary Education
शिक्षा

KV v/s Navodaya School, दोनों में से सबसे पुराना कौन, जानिए कब की गई स्थापना?

KV vs Navodaya School, Kendriya Vidyalaya vs Navodaya Vidyalaya, Oldest school in India KV or Navodaya, KV establishment year, Navodaya School establishment year,
शिक्षा

School Holiday: करवा चौथ पर 10 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

School Holiday
शिक्षा

Rajasthan Govt Jobs: एक पद पर 921 उम्मीदवार, SST में आए सबसे ज्यादा आवेदन, जानें सीनियर टीचर भर्ती की डिटेल्स

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025
जयपुर

Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?

Nobel Prize money 2025, How much is Nobel Prize worth 2025, Nobel Prize cash award 2025, Nobel Prize amount in Indian rupees, Nobel Prize winners benefits,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.