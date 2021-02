कैबिनेट ने दी नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी, 10वीं बोर्ड-एमफिल खत्म

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति को बदल दिया गया है। इसके तहत प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। इनमें ऑनलाइन शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई और संस्कृत पर जोर दिया गया है। जानिए क्या हैं इस नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें:

NEP2020: छठी कक्षा में कोडिंग, संस्कृत पर जोर, Board Exam समेत स्कूली शिक्षा में बदलाव की पूरी जानकारी

नई शिक्षा नीति के बारे में उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं:

5 साल का फंडामेंटल

3 साल का प्रेपरेटरी

6. कक्षा 3: 9 साल

7. कक्षा 4: 10 साल

8. कक्षा 5: 11 साल

3 साल का मिडिल

9. कक्षा 6: 12 साल

10. कक्षा 7: 13 साल

11. कक्षा 8: 14 वर्ष

4 साल सेकेंडरी

12. कक्षा 9: 15 वर्ष

13. कक्षा 10 (SSC): 16 वर्ष

14. कक्षा 11 (FYJC): 17 वर्ष

15. कक्षा 12 (SYJC): 18 साल

#NEP2020 will equip the youth with key 21st-century skills & provide them with umpteen opportunities to fulfill their dreams. Here is what Hon'ble PM Shri @narendramodi ji said about the Policy in the Parliament. pic.twitter.com/JTjaVtMQe9