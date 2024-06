Career Options: 12वीं के बाद इस क्षेत्र में बनाएं करियर, वेतन के साथ घूमने का भी मिलेगा मौका 

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी अपना कॅरियर बना सकते हैं। यहां हम ट्रैवलिंग (Tour and Travel Career Options) के क्षेत्र में कॅरियर बनाने से जुडे़ कोर्सेज बारे में बताएंगे, जो ट्रैवल एंड ट्यूरिज्म से जुड़े हैं। इन्हें करने के बाद आप कई सेक्टर में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।

किस विषय वाले छात्र कर सकते हैं ये कोर्स किसी भी विषय में 12वीं पास करने के बाद बीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट, बीबीए इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा, टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में पीजीडीएस और एमबीए भी कर सकते हैं।

कहां से करें टूर एंड ट्रैवल का कोर्स (Best College For Tour and Travel) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हैदराबाद

केरल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम

सेंटर फॉर टूरिज्म स्टडीज, पुडुचेरी

कैसा रहेगा कॅरियर (Career Options After 12th In Tour and Travel) टूरिज्म कोर्स के बाद किसी भी कंपनी से इंटर्नशिप करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें, ट्रेवल एजेंट, टूर गाइड, टूरिज्म मैनेजर, ट्रेलव एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म ऑफिसर, ट्रेवल स्पेशलिस्ट, हॉलिडे एडवाइजर, ट्रेवल कंसल्टेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजर सहित अन्य हैं।