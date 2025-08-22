हायर स्टडी के लिए 7.6 लाख भारतीय युवा गए विदेश, जानिए किस राज्य से कितने छात्र गए

भारत के लगभग हर राज्य से छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं. सर्वे में सामने आया है कि भारतीय राज्यों/शहरों में, चंडीगढ़ ने 2016 और 2021 के बीच प्रति व्यक्ति अधिक छात्रों को विदेश भेजा। प्रत्येक 1 लाख निवासियों के लिए, 10,000 से अधिक के पास छात्र वीजा था। इसका मतलब है कि लगभग 10 में से एक छात्र पढ़ने के लिए विदेश गया। पूर्ण संख्या के हिसाब से, आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात का स्थान है। चंडीगढ़ के बाद सबसे अधिक अनुपात पंजाब (869 प्रति लाख), दिल्ली (851), आंध्र प्रदेश (524) और केरल (331) में देखा गया है।