Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

हायर स्टडी के लिए 7.6 लाख भारतीय युवा गए विदेश, जानिए किस राज्य से कितने छात्र गए

Indian Students In Abroad: लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। आव्रजन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में यह आंकड़ा 8.95 लाख था, जो अब घटकर 7.6 लाख हो गया है।

भारत

Anamika Mishra

Aug 22, 2025

Data Of Indian Students
percentage of Indian students studying in abroad (Image source: Gemini)

Data of Indian Students: उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर साल कई भारतीय छात्र विदेश जाते हैं। अलग-अलग राज्यों से बेहतर करियर के लिए लाखों छात्र पलायन करते हैं। बीओआई हर साल इन छात्रों का आंकड़ा जारी करती है। सोमवार को शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सांसद पीसी मोहन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए लोकसभा में उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए छात्रों के आंकड़े बताए। इसके मुताबिक, साल 2024 में लगभग 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और 2023 के मुकाबले 2024 में गिरावट दर्ज की गई।

वृद्धि और गिरावट (Growth And Decline)

वर्षविदेश गए छात्रों की संख्या
20202.6 लाख
20214.45 लाख
2022 7.52 लाख
20238.95 लाख
20247.6 लाख

ये भी पढ़ें

UGC ने ODL और ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई, अब इस तारीख तक होगा रजिस्ट्रेशन
शिक्षा
UGC

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020 में 2.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश गए। 2021 में यह संख्या बढ़कर 4.45 लाख हो गई और 2022 में इसमें भारी वृद्धि हुई और ये आंकड़ा 7.52 लाख हो गया. यह बढ़ोतरी 2023 में चरम पर पहुंची जब लगभग 8.95 लाख छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2024 में 7.6 लाख छात्र विदेश गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है, लेकिन फिर भी 2022 से पहले के स्तर से काफी ज्यादा है।

छात्रों के लिए आईसीडब्ल्यूएफ की स्थापना (ICWF)

आपको बता दें कि सरकार ने विदेशों में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना भी की है। यह निधि साधन-परीक्षण के आधार पर कल्याणकारी सहायता प्रदान करती है, जिसमें छात्रों सहित भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त खर्च को कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को भारतीय मिशनों और मदद पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी शिकायतों का समय पर समाधान हो सके।

किस राज्य से कितने छात्र पहुंचे विदेश (State wise Students Data)

भारत के लगभग हर राज्य से छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं. सर्वे में सामने आया है कि भारतीय राज्यों/शहरों में, चंडीगढ़ ने 2016 और 2021 के बीच प्रति व्यक्ति अधिक छात्रों को विदेश भेजा। प्रत्येक 1 लाख निवासियों के लिए, 10,000 से अधिक के पास छात्र वीजा था। इसका मतलब है कि लगभग 10 में से एक छात्र पढ़ने के लिए विदेश गया। पूर्ण संख्या के हिसाब से, आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात का स्थान है। चंडीगढ़ के बाद सबसे अधिक अनुपात पंजाब (869 प्रति लाख), दिल्ली (851), आंध्र प्रदेश (524) और केरल (331) में देखा गया है।

ये भी पढ़ें

UPSC Mains 2025: यूपीएससी मेंस परीक्षा में भूलकर भी न ले जाएं ये वस्तुएं, एंट्री पर लग जाएगी रोक, यहां जानें जरूरी दिशा-निर्देश
शिक्षा
UPSC Mains 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

22 Aug 2025 04:13 pm

Hindi News / Education News / हायर स्टडी के लिए 7.6 लाख भारतीय युवा गए विदेश, जानिए किस राज्य से कितने छात्र गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.