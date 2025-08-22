Patrika LogoSwitch to English

UPSC Mains 2025: यूपीएससी मेंस परीक्षा में भूलकर भी न ले जाएं ये वस्तुएं, एंट्री पर लग जाएगी रोक, यहां जानें जरूरी दिशा-निर्देश

UPSC Mains 2025: लोक संघ सेवा आयोग की सिविल सर्विसेस मेंस की परीक्षा आज, 22 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही हैं. यूपीएससी मेंस 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र लाना होगा साथ ही कुछ विशेष गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

Aug 22, 2025

UPSC Mains 2025
UPSC Mains 2025 (Source- UPSC)

UPSC Mains 2025 Exam: यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2025 की परीक्षा आज, 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी. इस परीक्षा में देशभर के केंद्रों पर हजारों उम्मीदवार शामिल होंगे. यूपीएससी मेंस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम का खास ध्यान रखना चाहिए. समय पर न पहुंचने से उम्मीदवारों को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसी के साथ परीक्षा केंद्र में अपना एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है साथ ही यूपीएससी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इन गाइडलाइन्स का पालन जरूर करें.

UPSC Mains 2025 Guidelines: यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 जरूरी गाइडलाइन्स

  • यूपीएससी मेंस परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य, डिजिटल प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
  • परीक्षा हॉल में प्रवेश में के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर आएं।
  • अगर प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उसमें नाम और तारीख नहीं है तो फोटे भी सााथ में लाएं।
  • केवल काले बॉलपॉइंट पेन ही साथ ले जाएं।
  • परीक्षा हॉल में डिजिटल या स्मार्टवॉच का उपयोग निषिद्ध है।
  • पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है, बशर्ते उस पर कोई लेबल या चिह्न न हो।
  • मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परिसर में ले जाना वर्जित है।

UPSC Mains 2025 Timings: यूपीएससी मेंस परीक्षा कितने बजे होगी?

यूपीएससी मेंस परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 आयोजित की जाएगी. यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00–12:00 और दोपहर 2:30-5:30 बजे होगी. सुबह की शिफ्ट में परीक्षा केंद्र के गेट सुबह 8:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 2:00 बजे बंद र दिए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों का समय पर पहुंचा अति आवश्यक है. लेट आने वालों को यूपीएससी परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए यूपीएससी एग्जाम टाइमिंग का खास ध्यान रखें.1 मिनट की देरी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपके भवष्य पर विशेष प्रभाव डाल सकती है.

22 Aug 2025 01:11 pm

22 Aug 2025 12:24 pm

