UPSC Mains 2025: यूपीएससी मेंस परीक्षा में भूलकर भी न ले जाएं ये वस्तुएं, एंट्री पर लग जाएगी रोक, यहां जानें जरूरी दिशा-निर्देश

UPSC Mains 2025 Exam: यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2025 की परीक्षा आज, 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी. इस परीक्षा में देशभर के केंद्रों पर हजारों उम्मीदवार शामिल होंगे. यूपीएससी मेंस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम का खास ध्यान रखना चाहिए. समय पर न पहुंचने से उम्मीदवारों को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसी के साथ परीक्षा केंद्र में अपना एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है साथ ही यूपीएससी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इन गाइडलाइन्स का पालन जरूर करें.
यूपीएससी मेंस परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 आयोजित की जाएगी. यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00–12:00 और दोपहर 2:30-5:30 बजे होगी. सुबह की शिफ्ट में परीक्षा केंद्र के गेट सुबह 8:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 2:00 बजे बंद र दिए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों का समय पर पहुंचा अति आवश्यक है. लेट आने वालों को यूपीएससी परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए यूपीएससी एग्जाम टाइमिंग का खास ध्यान रखें.1 मिनट की देरी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपके भवष्य पर विशेष प्रभाव डाल सकती है.