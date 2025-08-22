UPSC Mains 2025: यूपीएससी मेंस परीक्षा में भूलकर भी न ले जाएं ये वस्तुएं, एंट्री पर लग जाएगी रोक, यहां जानें जरूरी दिशा-निर्देश

यूपीएससी मेंस परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 आयोजित की जाएगी. यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00–12:00 और दोपहर 2:30-5:30 बजे होगी. सुबह की शिफ्ट में परीक्षा केंद्र के गेट सुबह 8:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 2:00 बजे बंद र दिए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों का समय पर पहुंचा अति आवश्यक है. लेट आने वालों को यूपीएससी परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए यूपीएससी एग्जाम टाइमिंग का खास ध्यान रखें.1 मिनट की देरी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपके भवष्य पर विशेष प्रभाव डाल सकती है.