UP RTE : यूपी के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का फ्री में करवाएं दाखिला, जान लें नियम और सभी डिटेल्स

UP RTE : पहले चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 20 से 23 दिसंबर तक उन सभी का सत्यापन कर लॉक किया जाएगा। जिसके बाद 24 दिसंबर को पहली लॉटरी निकाली जाएगी। पहले चरण के आवेदन के बाद…

लखनऊ•Sep 24, 2024 / 04:12 pm• Anurag Animesh

UP RTE : हमारे देश में Right To Education यानी कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। देश में पढ़ाई करना सभी का अधिकार है। इसी के तहत देश के सभी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक तौर पर कमजोर और पिछड़े छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूल में कुछ सीट रिज़र्व होती हैं। जिनपर प्राइवेट स्कूल को आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों का दाखिला लेना होता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE(Right To Education) के तहत एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। यह आवेदन प्रक्रिया चार चरणों में आयोजित की जाएगी। जिले में इसके लिए हेल्पडेस्क भी बनाया जाएगा।