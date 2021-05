AEEE 2021: 11 से 14 जून के बीच होगा फेज-2 एग्जाम, फेज-1 का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद

AEEE 2021: अमृता विश्व विद्यापीठम द्वारा अप्रैल 2021 में बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण का इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा सफलतापूर्वक समापन के बाद अब फेज— 2 आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एईईई फेज-2 परीक्षा का आयोजन 11 से 14 जून के बीच होगा। इसके अलावा AEEE 2021 फेज एक का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है।

Read More: काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीबीएसई का ऐप लॉन्च, कल से 9वीं से 12वीं के छात्र उठा पाएंगे लाभ

फेज वन आरपीएम मोट में हुआ था

अमृता विश्व विद्यापीठम द्वारा इजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन बीटेक पाठ्यक्रों में प्रवेश के लिए हो रहा है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। इस बार एईईई 2021 तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित की जा रही है। फेज वन के तहत परीक्षा आ आयोजन अप्रैल में हुआ था। 17 और 18 अप्रैल, 2021 को एईईई 2021 परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टेड मोड में हुआ था।

फेज टू आरपीएम और सीबीटी मोड में होगा

बता दें कि अमृता विश्व विद्यापीठम उम्मीदवारों को पंजीकरण के बाद AEEE 2021 परीक्षा स्लॉट बुक करने की इजाजत देता है। फेज टू परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके अपना स्लॉट बुक करना होगा। फेज टू परीक्षा 11 से 14 जून, 2021 तक आयोजित होने वाली है। हालांकि, चरण 1 परीक्षा के विपरीत, AEEE चरण 2 को दूरस्थ प्रोक्टेड मोड के साथ-साथ कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में भी आयोजित किया जा रहा है। दूरस्थ प्रोक्टेड मोड के लिए चयन करने वाले उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करके अपने घर से परीक्षा दे सकते हैं। जिन लोगों ने CBT के लिए चुना है, उन्हें परीक्षा लेने के लिए AEEE एडमिट कार्ड में तय केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

Read More: JKCET 2021 registration date extended: जेकेसीईटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, पढ़ें डिटेल्स

Web Title: aeee 2021 phase 2 to be held from june 11 to 14