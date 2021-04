AIIMS MBBS supplementary exam Postponed: कोरोना के चलते एमबीबीएस पूरक परीक्षा स्थगित, पढ़ें पूरी डिटेल्स

AIIMS MBBS supplementary exam Postponed: एम्स एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पोस्टपोंड : देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) नई दिल्ली ने बड़ा फैसला लिया है। संस्थान ने अपने ताजा फैसले में एम्स एमबीबीएस द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। मई, 2021 में प्रस्तावित एमबीबीएस पूरक परीक्षा का एम्स ने अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। एम्स के इस फैसले के बारे में डिटेल जानकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र हासिल कर कसते हैं।

नए सिरे से तय होंगे डेट और टाइम

एम्स ( AIIMS ) की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि कोविड-19 संकट की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एम्स प्रशासन ने एमबीबीएस पूरक परीक्षा को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है। इन परीक्षाओं के लिए मई में निर्धारित जरूरी प्रैक्टिकल टेस्ट, क्लिनिकल एग्जाम्स, वाइवा आदि को भी स्थगित कर दिया गया है। अब इस बारे में नए सिरे से सक्षम अधिकारी निर्णय लेंगे। एम्स प्रशासन पूरक परीक्षा के लिए तारीख और समय तय होने के बाद सभी छात्रों को इसकी सूचना देने का फैसला लिया है। इसके अलावा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एम्स की वेबसाइट पर मई 2021 की पूरक परीक्षा के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी करेगा।

AIIMS MBBS supplementary exam Postponed: हाल ही में AIIMS ने स्टेज वन ऑनलाइन डीएम, एमसीएच, एमडी अस्पताल प्रशासन पाठ्यक्रम जुलाई 2021 सत्र के लिए सीबीटी प्रवेश परीक्षा का परिणामों की घोषणा की है। अब स्टेज टू विभागीय क्लिनिकल ट्रायल, प्रैक्टिकल, लैब-आधारित मूल्यांकन के लिए योग्य उम्म्ीदवार केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए टेस्ट में शामिल हांंगे।

