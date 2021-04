ICSI CS Exam 2021: नियत समय पर ही होंगी सीएस की परीक्षाएं, छात्र तैयारी रखें जारी

ICSI CS Exam 2021: देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। इसके बावजूद भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने अपने छात्रों को साफ कर दिया है कि जून 2021 में प्रस्तावित सीएस परीक्षाएं तय समय में ही होंगी। आईसीएसआई ( ICSI ) ने अपने छात्रों से परीक्षा की तैयारी जारी रखने की सलाह दी है। आईसीएसआई ने गुरुवार को जारी अहम सूचना में बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को लेकर उत्पन्न संकट पर आईसीएसआई की नजर है। इसलिए कोविड-19 से संबंधित सभी एहतियात परीक्षा के दौरान बरते जाएंगे।

आईसीएसआई ( ICSI ) ने सभी छात्रों से कोरोना संकट काल में सभी से धैर्य बनाएं रखने की अपील की है। साथ ही अच्छे समय आने की कामना की है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किए जा रहे महामारी से संबंधित निर्देशों का पालन करते रहें। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें और समय का सही सदुपयोग करें।

ICSI CS Exam 2021: हालात और बिगड़े तो छात्र हित में उठाएंगे जरूरी कदम

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने जारी सूचना में इस बात का भी जिक्र किया है कि संस्थान अपने छात्रों, सदस्यों और अन्य सभी हिस्सेदारों की सुरक्षा चिंताओं को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। संस्थान सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। इसी के साथ सभी को सूचित किया जाता है कि कंपनी सचिव परीक्षाएं ( CS exam ) जून 2021 में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से ही होंगी। इसके अलावा आईसीएसआई ने सभी छात्रों से कहा है कि वे अपनी तैयारियों के लिए संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अध्ययन सामग्रियों, प्रश्न-पत्रों एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन की सहायता ले सकते हैं। छात्र इन सभी चीजों को आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट्स सेक्शन के एकेमेडिक पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं।

