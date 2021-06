AIIMS PG Exam 2021: निर्धारित शेड्यूल पर ही आयोजित होगी एम्स पीजी परीक्षा, कल जारी होंगे एडमिट कार्ड

AIIMS PG Exam 2021: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एम्स पीजी परीक्षा 2021 का आयोजन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 16 जून, 2021 को किया जाना है। AIIMS INI CET Exam 2021 के लिए एडमिट कार्ड कल, 9 जून, 2021 को जारी किए जाएंगे। इस बीच, परीक्षा स्थगित होने का एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्जी नोटिस को लेकर एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस फर्जी है।

AIIMS INI CET Exam 2021 Admit Card

एम्स पीजी परीक्षा 2021 की निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले, विद्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। पीजी परीक्षा के लिए 80 हजार विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार और एम्स परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण से परीक्षा को आगे खिसकाने का आग्रह किया है।

एम्स पीजी परीक्षा 2021 को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे फर्जी नोटिस में कहा गया है, ''एम्स पीजी परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथियों को वेबसाइट aiimsexams.ac.in के माध्यम से नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा।

एम्स पीजी परीक्षा 2021 के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर अपडेट लेते रहें और किसी अन्य स्रोत पर विश्वास न करें। एम्स के अधिकारियों में से एक ने कहा कि अधिकारी इस तरह की फर्जी खबरों के खिलाफ छात्रों को सचेत करने के लिए एसएमएस भेज रहे हैं। एम्स पीजी परीक्षा 2021 शुरू में 8 मई, 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 16 जून, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

एम्स पीजी परीक्षा 2021 की तारीख जारी होने के बाद से, देश भर के छात्र परीक्षा स्थगित करने को लेकर विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए और तथ्य दे रहे हैं कि कई लोग अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, छात्रों ने एक जनहित याचिका दायर करने के लिए SC का रुख किया है।

एम्स ने एग्जाम से पहले एक महीने का नोटिस देने का वादा किया था। जबकि एम्स पीजी परीक्षा 2021 की तारीख महज दस दिन पहले जारी हुई थी। अभी तक परीक्षा स्थगित होने की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि, छात्रों को एम्स पीजी परीक्षा 2021 के बारे में अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

