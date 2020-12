AISSEE 2021: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 07 फरवरी 2021 को होगी आयोजित, जल्द करें अप्लाई

Sainik School Admission 2021-22: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2021 के लिए आवेदन तिथि को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार AISSEE 2021 के लिए अब 18 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। AISSEE परीक्षा की तारीख भी 7 फरवरी 2021 तक टाल दी गई है।

Click Here For More Details

अधिकारियों ने उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर जा सकते हैं और 18 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में सुधार करेक्शन विंडो के माध्यम से कर सकेंगे, जो दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। AISSEE 2021 की फीस एससी (SC) और एसटी (ST) उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये है और अन्य सभी श्रेणियों के लिए एडमिशन फीस 550 रुपये है।

Read More: इग्नू ने रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश, यहां पढ़ें

Read More: केंद्रीय शिक्षा मंत्री 10 दिसंबर को करेंगे बोर्ड परीक्षार्थियों से संवाद

चयन प्रक्रिया

कक्षा 6 और कक्षा 9 में विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। चिकित्सा परीक्षण के बाद अंतिम वरीयता तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

Read More: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई

How To Apply For Sainik School Admission 2021-22

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर जाएं।

- इसके बाद रजिस्टर करके अपना लॉग इन क्रेडेंशियल जनरेट करें।

- अब लॉग इन करके एप्लिकेशन फॉर्म भरें।

- डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ अपलोड करें और ऑनलाइन पेमेंट करें।