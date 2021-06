AKTU: एमटेक में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पहले गेट पास अभ्यर्थियों के आवेदन किए जाएंगे स्वीकार

AKTU: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यूपी के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ( कैस ) ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पांच एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित किए हैं। पहले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फ़ॉर इंजीनियरिंग ( गेट ) क्वालीफाई अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए उनके आवेदन लिए जाएंगे। गेट पास उम्मीदवारों को इन पाठ्यक्रमों में सीधे दाखिला दिया जाएगा।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि ( Dr. APJ Abdul Kalam Technical University ) के निदेशक प्रो. एमके दता ने बताया कि संस्थान में वर्तमान में 05 एमटेक ( MTeck ) पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, मेकाट्रानिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेन्युफेक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन एवं इनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इनमें 19-19 सीटे ( ईडब्ल्यूएस ) कोटे को मिलाकर शामिल हैं।

एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऐसे करें आवेदन

एकेटीयू ( ATKU ) एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों या गेट उतीर्ण विद्यार्थियों को सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.aktu.ac.in या संस्थान की वेबसाइट www.cas.res.in पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन ( Online Application ) की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। अगर गेट क्वालीफाई अभ्यर्थियों से सीटें खाली रह गईं तो अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

