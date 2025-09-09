Army Vacancy 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये डिग्री

Army Vacancy 2025: भारतीय सेना में नौकरी करने का बेहतरीन मौका सामने आया है। भारतीय सेना के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने मेडिकल ऑफिसर (MO) के पदों के लिए 2025 में भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 225 मेडिकल ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी।