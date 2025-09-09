Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Army Vacancy 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये डिग्री

Army Bharti 2025: इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 225 मेडिकल ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी।

भारत

Anurag Animesh

Sep 09, 2025

Army Vacancy 2025
Army Vacancy 2025(AI Image-Gemini)

Army Vacancy 2025: भारतीय सेना में नौकरी करने का बेहतरीन मौका सामने आया है। भारतीय सेना के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने मेडिकल ऑफिसर (MO) के पदों के लिए 2025 में भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 225 मेडिकल ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी।

Army Bharti 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग के साथ इंटरव्यू टेस्ट भी शामिल होगा। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Bihar B.Ed 2025: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें कौन है आवेदन के लिए योग्य
शिक्षा
Bihar B.Ed 2025

Army Jobs 2025: जानें डिटेल्स

विवरणजानकारी
प्राधिकरण का नामभारतीय सेना, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS)
पद का नाममेडिकल ऑफिसर (MO)
कुल पद225
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि13 सितंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि3 अक्टूबर 2025
चयन प्रक्रियाशॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू
आवेदन शुल्कजनरल/ओबीसी – ₹200/-
एससी/एसटी – ₹200/-
आयु सीमा18 से 30 वर्ष
शैक्षणिक योग्यताMBBS डिग्री
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://join.afms.gov.in/

Army Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Army AFMS MO Vacancy 2025" लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद "Army AFMS MO Online Application Form 2025" लिंक को खोलें।
उसके बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन की एक प्रति प्रिंट कर सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें

Bihar STET 2025 के लिए अभी तक शुरू नहीं हुई आवेदन प्रक्रिया, एक दिन बाद भी एक्टिव नहीं हुआ लिंक
शिक्षा
Bihar STET 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Sept 2025 08:30 pm

Hindi News / Education News / Army Vacancy 2025: आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये डिग्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.