Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, जल्द करें आवेदन

Bank of Baroda Vacancy: आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पद के अनुसार आयुसीमा अलग है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

भारत

Anurag Animesh

Aug 18, 2025

Bank Of Baroda Recruitment 2025
Bank Of Baroda Recruitment 2025(Image-Freepik)

Bank Of Baroda Recruitment 2025: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अहम अवसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में 330 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल, 19 अगस्त 2025 को समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

Bank of Baroda Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई/बीटेक (कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग) या एमसीए/पीजीडीसीए या एमई/एमटेक/एमएससी (उपरोक्त विषयों में) होनी चाहिए। साथ ही कुछ पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन भी मान्य है।

आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पद के अनुसार आयुसीमा अलग है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

Bank Of Baroda Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर bankofbaroda.in जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Career सेक्शन पर क्लिक करें।
अब Current Openings में जाकर संबंधित भर्ती का लिंक चुनें।
उसके बाद "Click here for New Registration" पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन सबमिट करें।
फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

18 Aug 2025 01:49 pm

Published on:

18 Aug 2025 01:48 pm

Hindi News / Education News / Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, जल्द करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.