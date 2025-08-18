Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, जल्द करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर bankofbaroda.in जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Career सेक्शन पर क्लिक करें।

अब Current Openings में जाकर संबंधित भर्ती का लिंक चुनें।

उसके बाद "Click here for New Registration" पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।

निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन सबमिट करें।

फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।