Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, जल्द करें आवेदन

Bank Of Baroda Recruitment 2025: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अहम अवसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में 330 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल, 19 अगस्त 2025 को समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई/बीटेक (कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग) या एमसीए/पीजीडीसीए या एमई/एमटेक/एमएससी (उपरोक्त विषयों में) होनी चाहिए। साथ ही कुछ पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन भी मान्य है।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पद के अनुसार आयुसीमा अलग है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर bankofbaroda.in जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Career सेक्शन पर क्लिक करें।
अब Current Openings में जाकर संबंधित भर्ती का लिंक चुनें।
उसके बाद "Click here for New Registration" पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन सबमिट करें।
फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।