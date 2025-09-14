Patrika LogoSwitch to English

Best Law College In India: बनना है वकील तो इस संस्थान से करें लॉ, मिला देश का बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब

NLSIU: इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान नहीं है। हर साल हजारों छात्र CLAT (Common Law Admission Test) परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, जिसमें से चुनिंदा योग्य उम्मीदवारों को ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाता है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 14, 2025

Best Law College In India
Best Law College In India(Image-Freepik)

Best Law College In India: अगर आप वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, तो आपको एक बढ़िया कॉलेज से लॉ की डिग्री लेनी चाहिए। जिससे लॉ में आपका करियर और भी बढ़िया हो सके। भारत में कई नामी संस्थान हैं जो लॉ की पढ़ाई के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में जारी NIRF Ranking 2025 के अनुसार National Law School of India University(NLSIU), Bangalore को देश का सबसे अच्छा लॉ कॉलेज घोषित किया गया है।

क्यों है NLSIU खास?


National Law School of India University की स्थापना 1987 में की गई थी। यह संस्थान न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया के टॉप लॉ स्कूलों में भी अपनी पहचान रखता है। यहां छात्रों को पारंपरिक कानून की पढ़ाई के साथ-साथ एडवांस न्यायिक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय कानून, कॉर्पोरेट लॉ और साइबर लॉ जैसी उभरती ब्रांचों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलता है।

NLSIU Banglore: एडमिशन प्रक्रिया

इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान नहीं है। हर साल हजारों छात्र CLAT (Common Law Admission Test) परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, जिसमें से चुनिंदा योग्य उम्मीदवारों को ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाता है। यहां की चयन प्रक्रिया और उच्च स्तर की शिक्षा ही इसे बाकी संस्थानों से अलग बनाती है। NLSIU की खासियत है इसकी "interactive teaching methodology", यहां लेक्चर के साथ-साथ मूट कोर्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यूनिवर्सिटी में एक बढ़िया लाइब्रेरी, ई-रिसोर्सेज, रिसर्च सेंटर और अनुभवी फैकल्टी छात्रों को कानून की गहरी समझ विकसित करने में मदद करते हैं।

Best Law College In India: प्लेसमेंट और करियर

प्लेसमेंट के लिहाज से भी यह संस्थान बढ़िया है। यहां से पढ़े हुए छात्र न सिर्फ देश की बड़ी लॉ फर्म्स बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों और संगठनों में भी उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। कई पूर्व छात्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रतिष्ठित वकील बने हैं, तो कई लोग न्यायपालिका, सरकारी सेवा और टीचिंग फील्ड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट में छात्रों को लाखों का पैकेज ऑफर किया जाता है।

Published on:

14 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Education News / Best Law College In India: बनना है वकील तो इस संस्थान से करें लॉ, मिला देश का बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब

