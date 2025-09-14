Best Law College In India: बनना है वकील तो इस संस्थान से करें लॉ, मिला देश का बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब

इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान नहीं है। हर साल हजारों छात्र CLAT (Common Law Admission Test) परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, जिसमें से चुनिंदा योग्य उम्मीदवारों को ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाता है। यहां की चयन प्रक्रिया और उच्च स्तर की शिक्षा ही इसे बाकी संस्थानों से अलग बनाती है। NLSIU की खासियत है इसकी "interactive teaching methodology", यहां लेक्चर के साथ-साथ मूट कोर्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यूनिवर्सिटी में एक बढ़िया लाइब्रेरी, ई-रिसोर्सेज, रिसर्च सेंटर और अनुभवी फैकल्टी छात्रों को कानून की गहरी समझ विकसित करने में मदद करते हैं।