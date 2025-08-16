Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी एडमिशन का कल अंतिम मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

BHU: वे उम्मीदवार जिन्हें पहले सीट अलॉट हुई थी, लेकिन समय पर शुल्क जमा न करने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन वेरिफिकेशन के समय रद्द या निरस्त कर दिया गया था।

भारत

Anurag Animesh

Aug 16, 2025

BHU PG Admission 2025
BHU PG Admission 2025

BHU PG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अहम जानकारी है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है या सीयूईटी (CUET) परीक्षा नहीं दी है, उन्हें एडमिशन का एक और मौका मिल रहा है। BHU में स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BHU PG Admission 2025: ऐसे छात्र भी कर सकते हैं आवेदन

वे उम्मीदवार जिन्हें पहले सीट अलॉट हुई थी, लेकिन समय पर शुल्क जमा न करने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन वेरिफिकेशन के समय रद्द या निरस्त कर दिया गया था। वे छात्र जो अब नए विकल्प चुनना चाहते हैं या उपलब्ध सीटों के आधार पर कोर्स बदलना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

LIC AAO Notification 2025: एलआईसी में 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, ग्रेजुएट करें अप्लाई
शिक्षा
LIC AAO Notification 2025

BHU Admission: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर New Registration पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल भरें।
उसके बाद अपने कोर्स का चयन करें।
उसके बाद 500 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
फॉर्म सबमिट करके सबमिट कर दें।

BHU 2025: एडमिशन का आधार

बीएचयू में पीजी कोर्सेज में सामान्यतः CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है। लेकिन इस बार खाली बची सीटों को भरने के लिए मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। यूजीसी ने भी इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बीएचयू में कुल लगभग 10,000 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 1,200 सीटें अब भी रिक्त हैं, जिन्हें स्पॉट राउंड के जरिए भरा जाएगा। सीट आवंटन पूरी तरह मेरिट के अनुसार होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

16 Aug 2025 04:24 pm

Hindi News / Education News / BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी एडमिशन का कल अंतिम मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.