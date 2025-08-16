BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी एडमिशन का कल अंतिम मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

BHU PG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अहम जानकारी है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है या सीयूईटी (CUET) परीक्षा नहीं दी है, उन्हें एडमिशन का एक और मौका मिल रहा है। BHU में स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वे उम्मीदवार जिन्हें पहले सीट अलॉट हुई थी, लेकिन समय पर शुल्क जमा न करने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन वेरिफिकेशन के समय रद्द या निरस्त कर दिया गया था। वे छात्र जो अब नए विकल्प चुनना चाहते हैं या उपलब्ध सीटों के आधार पर कोर्स बदलना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर New Registration पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल भरें।
उसके बाद अपने कोर्स का चयन करें।
उसके बाद 500 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
फॉर्म सबमिट करके सबमिट कर दें।
बीएचयू में पीजी कोर्सेज में सामान्यतः CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है। लेकिन इस बार खाली बची सीटों को भरने के लिए मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। यूजीसी ने भी इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बीएचयू में कुल लगभग 10,000 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 1,200 सीटें अब भी रिक्त हैं, जिन्हें स्पॉट राउंड के जरिए भरा जाएगा। सीट आवंटन पूरी तरह मेरिट के अनुसार होगा।