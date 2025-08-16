BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी एडमिशन का कल अंतिम मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

BHU PG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अहम जानकारी है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है या सीयूईटी (CUET) परीक्षा नहीं दी है, उन्हें एडमिशन का एक और मौका मिल रहा है। BHU में स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।