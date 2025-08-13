Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में एएनएम के 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

Bihar ANM Bharti: इस भर्ती के माध्यम से ANM (HSC) के 4197 पद, ANM (RBSK) के 510 पद, ANM (NUHM) के 299 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती से जुड़ी...

पटना

Anurag Animesh

Aug 13, 2025

Bihar ANM Vacancy 2025
Bihar ANM Vacancy 2025 (Image: Patrika)

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में सहायक नर्स की भर्ती निकाली गई है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife – ANM) पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5006 पद भरे जाएंगे। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तय की गई है।

Bihar ANM Bharti: इन पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से ANM (HSC) के 4197 पद, ANM (RBSK) के 510 पद, ANM (NUHM) के 299 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

UPPSC Lecturer Recruitment 2025: यूपी में 1400 से ज्यादा प्रवक्ता पदों के भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता
शिक्षा
UPPSC

Bihar ANM Vacancy 2025: योग्यता और आयु सीमा


योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का फुल टाइम एएनएम ट्रेनिंग कोर्स (डिप्लोमा) होना अनिवार्य है। साथ ही, अभ्यर्थी का नाम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (1 अगस्त 2025 तक)
और अधिकतम आयु (महिला अभ्यर्थियों के लिए), अनारक्षित/EWS-40 वर्ष, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-40 वर्ष और अनुसूचित जाति/जनजाति- 42 वर्ष है।

Bihar ANM Recruitment 2025: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


सामान्य/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/EWS: 500 रूपये
बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति: 125 रूपये
बिहार की आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी: 125 रूपये
राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार (पुरुष/महिला): 500 रूपये
40% या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवार: 125 रूपये

ये भी पढ़ें

Bihar Police Constable Answer Key 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर पाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की
शिक्षा
Bihar Police Constable vacancy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Education News / Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में एएनएम के 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.