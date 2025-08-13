Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में एएनएम के 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में सहायक नर्स की भर्ती निकाली गई है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife – ANM) पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5006 पद भरे जाएंगे। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तय की गई है।