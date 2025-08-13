Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में एएनएम के 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में सहायक नर्स की भर्ती निकाली गई है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife – ANM) पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5006 पद भरे जाएंगे। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तय की गई है।
इस भर्ती के माध्यम से ANM (HSC) के 4197 पद, ANM (RBSK) के 510 पद, ANM (NUHM) के 299 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का फुल टाइम एएनएम ट्रेनिंग कोर्स (डिप्लोमा) होना अनिवार्य है। साथ ही, अभ्यर्थी का नाम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (1 अगस्त 2025 तक)
और अधिकतम आयु (महिला अभ्यर्थियों के लिए), अनारक्षित/EWS-40 वर्ष, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-40 वर्ष और अनुसूचित जाति/जनजाति- 42 वर्ष है।
सामान्य/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/EWS: 500 रूपये
बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति: 125 रूपये
बिहार की आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी: 125 रूपये
राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार (पुरुष/महिला): 500 रूपये
40% या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवार: 125 रूपये