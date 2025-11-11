Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Election Exit Poll: क्या होता है एग्जिट पोल, जानें इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी?

Bihar Election Exit Poll 2025: जानिए एग्जिट पोल क्या होता है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। समझिए कैसे तय होता है जनता का मूड और एग्जिट पोल कितना सटीक होता है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

Nov 11, 2025

Bihar Election Exit Poll

Bihar Election Exit Poll (Image: Freepik)

Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर तिकी हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके पक्ष में झुका है जनता का मूड? इसका अंदाजा लगाने के लिए टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने-अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जिट पोल आखिर होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चलिए डिटेल में जानते हैं।

क्या होता है एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल दरअसल एक सर्वे होता है जो वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें पत्रकार या सर्वे एजेंसियां उन मतदाताओं से बातचीत करती हैं जिन्होंने अभी-अभी वोट डाला होता है। उनसे यह पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया। इन जवाबों के आधार पर एक अनुमान तैयार किया जाता है कि कौन-सी पार्टी जीत सकती है और चुनाव के संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं।

ध्यान रहे, एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते बल्कि यह सिर्फ जनता के मूड का आकलन होता है। असली फैसला तो मतगणना के दिन ही होता है जब ईवीएम से वोट गिने जाते हैं।

एग्जिट पोल की शुरुआत कहां से हुई?

एग्जिट पोल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। साल 1967 में अमेरिकी समाजशास्त्री वॉरेन मिटोफ्सकी (Warren Mitofsky) ने पहली बार इसे एक प्रयोग के रूप में किया था। बाद में 1972 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और इसके नतीजे काफी सटीक साबित हुए। इसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी और भारत जैसे कई देशों ने भी इस पद्धति को अपनाया और तब से यही चला आ रहा है।

भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई?

भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। उस समय दूरदर्शन और कुछ निजी चैनलों ने मिलकर पहली बार एग्जिट पोल के नतीजे प्रसारित किए थे। इसके बाद हर बड़े चुनाव, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभा का, एग्जिट पोल भारतीय चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गया है।

एग्जिट पोल का महत्व क्या है?

एग्जिट पोल चुनाव नतीजों से पहले जनता की नब्ज मापने का तरीका है। इससे यह पता चलता है कि कौन-सी पार्टी या उम्मीदवार जनता के बीच लोकप्रिय रहा और किस मुद्दे पर वोट पड़े। हालांकि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक परिणामों से अलग भी होते हैं फिर भी यह आम लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए रुझान समझने का एक अहम जरिया माना जाता है।

बिहार चुनाव 2025 के बाद एक बार फिर एग्जिट पोल सुर्खियों में हैं। हालांकि, असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी लेकिन एग्जिट पोल से जनता के मूड और चुनावी समीकरणों की झलक जरूर मिल जाती है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में जहरीली हवा का असर, 5वीं तक के सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे
शिक्षा
Delhi Schools Hybrid Mode Air Pollution GRAP Stage 3

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Nov 2025 09:04 pm

Hindi News / Education News / Bihar Election Exit Poll: क्या होता है एग्जिट पोल, जानें इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

India Skills Report 2026: भारत में तेजी से बढ़ेगी हायरिंग, इन 3 राज्यों और इस सेक्टर में होंगी सबसे ज्यादा नौकरिया

India Skills Report 2026
शिक्षा

एसएसएलसी परिणाम सुधार के लिए 12 सप्ताह की कार्य योजना तैयार

बैंगलोर

दिल्ली में जहरीली हवा का असर, 5वीं तक के सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे

Delhi Schools Hybrid Mode Air Pollution GRAP Stage 3
शिक्षा

IBPS Clerk Prelims Result 2025 जल्द होगा जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

IBPS Clerk Prelims Result 2025
शिक्षा

Dharmendra की फैमिली में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, सनी, बॉबी, ईशा देओल या हेमा मालिनी?

Dharmendra
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.