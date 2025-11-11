Bihar Election Exit Poll: क्या होता है एग्जिट पोल, जानें इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी?

Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर तिकी हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके पक्ष में झुका है जनता का मूड? इसका अंदाजा लगाने के लिए टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने-अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जिट पोल आखिर होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चलिए डिटेल में जानते हैं।