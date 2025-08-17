बिहार जीविका के 2747 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, brlps.in पर ऐसे करें अप्लाई

Bihar Jeevika Recruitment 2025: बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (BRLPS) ने जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी जिसकी अंतिम तिथि कल 18 अगस्त 2025 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर समय रहते आवेदन पूरा कर लें।