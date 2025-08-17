Patrika LogoSwitch to English

बिहार जीविका के 2747 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, brlps.in पर ऐसे करें अप्लाई

Bihar Jeevika Recruitment 2025 के 2747 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। योग्य उम्मीदवार brlps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पटना

Rahul Yadav

Aug 17, 2025

Bihar Jeevika Recruitment 2025
Bihar Jeevika Recruitment 2025

Bihar Jeevika Recruitment 2025: बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (BRLPS) ने जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी जिसकी अंतिम तिथि कल 18 अगस्त 2025 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2747 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पदवार रिक्तियों के विवरण के लिए टेबल देखें।

पद का नामकुल रिक्तियां
ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर73
जीविकोपार्जन विशेषज्ञ (Livelihood Specialist)235
कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर1177
ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव534
एरिया कोऑर्डिनेटर374
अकाउंटेंट (जिला/ब्लॉक स्तर)167
ऑफिस असिस्टेंट (जिला/ब्लॉक स्तर)187
कुल पद2747

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास स्नातक (Bachelor’s) या परास्नातक (Postgraduate) डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और अन्य आवश्यक चरण शामिल होंगे।

कितना है आवेदन शुल्क?

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। कैटेगेरी वाइज शुल्क के लिए टेबल देखें।

कैटेगेरीआवेदन शुल्क
सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (UR/BC/EBC/EWS)800 रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (SC/ST/Divyang)500 रुपये

Bihar Jeevika Recruitment 2025 Apply Online: ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Careers या Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें।
  • Bihar Jeevika Recruitment 2025 Apply Online लिंक चुनें।
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
  • फॉर्म सबमिट कर उसकी प्रिंट कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

Bihar Jeevika Recruitment 2025 Apply Online Link

शिक्षा

Published on:

17 Aug 2025 04:00 pm

Hindi News / Education News / बिहार जीविका के 2747 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, brlps.in पर ऐसे करें अप्लाई

