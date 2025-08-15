Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar News: बिहार सरकार का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 100 रूपये में भर सकते हैं सभी फॉर्म, जानें डिटेल्स

सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखते हुए उन्होंने लिखा, "अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है।

पटना

Anurag Animesh

Aug 15, 2025

CM Nitish Kumar
CM Nitish Kumar

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार लगातार नई घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए केवल 100 रूपये का शुल्क लिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

Bihar News: सोशल मीडिया लिखा पोस्ट


सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखते हुए उन्होंने लिखा, "अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।”

अभ्यर्थियों को फीस से मिलेगी राहत


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे और मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, उनसे अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सहित सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अधिक अवसर देना और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

15 Aug 2025 04:45 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:44 pm

Hindi News / Education News / Bihar News: बिहार सरकार का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 100 रूपये में भर सकते हैं सभी फॉर्म, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.