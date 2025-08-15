Bihar News: बिहार सरकार का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 100 रूपये में भर सकते हैं सभी फॉर्म, जानें डिटेल्स

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार लगातार नई घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए केवल 100 रूपये का शुल्क लिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखते हुए उन्होंने लिखा, "अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।”
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे और मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, उनसे अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सहित सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अधिक अवसर देना और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है।