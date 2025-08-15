Bihar News: बिहार सरकार का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 100 रूपये में भर सकते हैं सभी फॉर्म, जानें डिटेल्स

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार लगातार नई घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए केवल 100 रूपये का शुल्क लिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।