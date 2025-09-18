Bihar News: सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को देगी 1 हजार महीना, जानें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में कैसे कर पाएंगे आवेदन

Bihar News: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का की घोषणा होने वाली है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह की योजनाओं को मंजूरी दे रही है। इसी कड़ी में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए भी एक घोषणा सरकार ने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि अब राज्य में ग्रेजुएशन पास बेरोजगार युवाओं को भी "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना" का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को अधिकतम दो साल तक हर महीने 1,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब तक यह योजना केवल इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवाओं तक सीमित थी। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर आर्ट्स, विज्ञान और कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं की उम्र आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हों। वे किसी भी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नौकरी में कार्यरत न हों और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों। उम्मीदवार फिलहाल किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई भी न कर रहे हों।ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को दो वर्षों तक हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखा, "मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अन्तर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक/युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक/युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।"
इसमें आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारीक वेबसाइट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर जाकर सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी बना लें।
यदि आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले अपनारजिस्ट्रेशन कर लें।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरुरत होगी।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद जरुरी डिटेल्स भरकर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में आवेदन कर लें।
आवेदन करने के लिए आपको शैक्षणिक डिटेल्स की जानकारी देनी होगी।