BSSC CGL 2025: बिहार सीजीएल 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

BSSC CGL: इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा (1 अगस्त 2025 को आधार मानकर तय की जाएगी।

पटना

Anurag Animesh

Aug 18, 2025

BSSC CGL 2025
BSSC CGL 2025(Image-Freepik)

BSSC CGL Notification 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने चौथी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CGL 2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, डाक के माध्यम से भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1481 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।

BSSC CGL 2025: इन पदों पर होगी भर्ती


सहायक शाखा अधिकारी – 392 पद
योजना सहायक – 125 पद
मलेरिया निरीक्षक – 30 पद
सचिवालय सहायक – 385 पद
लेखा परीक्षक (सहकारिता विभाग) – 97 पद
लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा निदेशालय) – 352 पद

इसके अलावा, भर्ती में सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण भी लागू रहेगा।

CGL 2025: शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा


इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा (1 अगस्त 2025 को आधार मानकर तय की जाएगी। सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष, सामान्य वर्ग (महिला) के लिए अधिकतम 40 वर्ष, ओबीसी/बीसी (पुरुष व महिला) के लिए अधिकतम 40 वर्ष और एससी/एसटी (सभी अभ्यर्थी) के लिए अधिकतम 42 वर्ष तय किया गया है।

BSSC CGL 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

BSSC CGL 2025 में अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों के आधार पर होगा ,जिसमें
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया रखा गया है। जबकि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 को की थी।

शिक्षा

Published on:

18 Aug 2025 03:42 pm

Hindi News / Education News / BSSC CGL 2025: बिहार सीजीएल 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

