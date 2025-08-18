BSSC CGL 2025: बिहार सीजीएल 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

BSSC CGL Notification 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने चौथी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CGL 2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, डाक के माध्यम से भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1481 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।