परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण BSSC CGL 4 के आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तारीख जल्द

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: BSSC CGL 4 के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जो भी इच्छुक और योग उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते थे उनके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन नई तारीख से शुरू होंगे। उस तारीख के बारे में जानकारी जल्द ही दी जाएगी। लेटेस्ट और जरूरी अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
नोटिस में लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 5/25 चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 18.08.2025 से 19.09.2025 तक मांगे गए थे। लेकिन परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है जिस कारण से इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा रहा है। इस बारे में लेटेस्ट अपडेट जल्द ही आयोग द्वारा दिया जाएगा।