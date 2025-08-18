परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण BSSC CGL 4 के आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तारीख जल्द

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: BSSC CGL 4 के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जो भी इच्छुक और योग उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते थे उनके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन नई तारीख से शुरू होंगे। उस तारीख के बारे में जानकारी जल्द ही दी जाएगी। लेटेस्ट और जरूरी अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।