Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण BSSC CGL 4 के आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तारीख जल्द

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण आवेदन प्रक्रिया स्थगित। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

पटना

Rahul Yadav

Aug 18, 2025

BSSC CGL 4 Recruitment 2025
BSSC CGL 4 Recruitment 2025 (Image: Gemini)

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: BSSC CGL 4 के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जो भी इच्छुक और योग उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते थे उनके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन नई तारीख से शुरू होंगे। उस तारीख के बारे में जानकारी जल्द ही दी जाएगी। लेटेस्ट और जरूरी अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

नोटिस में लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 5/25 चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 18.08.2025 से 19.09.2025 तक मांगे गए थे। लेकिन परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है जिस कारण से इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा रहा है। इस बारे में लेटेस्ट अपडेट जल्द ही आयोग द्वारा दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CBSE ने बदला बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तरीका, छात्रों को ऐसे होगा फायदा
शिक्षा
CBSE Updates

इस तरह चेक कर सकते हैं नोटिस

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें ।
  • नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी।
  • इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें ।
  • इसके बाद नोटिस चेक कर लें।

ये भी पढ़ें

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ऐसे कर पाएंगे चेक
शिक्षा
SBI PO Prelims Result 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Aug 2025 08:38 pm

Hindi News / Education News / परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण BSSC CGL 4 के आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तारीख जल्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.