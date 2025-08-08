BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 हुआ जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 जारी कर दी गई है । जिन अभ्यर्थियों ने 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आंसर-की देख और डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की के साथ उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताने का मौका भी दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।