देश में 57 नए Kendriya Vidyalaya खुलेंगे, इस राज्य को सबसे ज्यादा स्कूलों का तोहफा, अब तक देश में इतने KV मौजूद

Kendriya Vidyalayas को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही अहम और जरुरी फैसला लिया है। कैबिनेट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नेटवर्क में जल्द ही 57 नए स्कूल जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन नए KV में पहली बार बालवाटिका भी शुरू की जाएगी। सभी नए केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका शुरू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 में प्री-प्राइमरी शिक्षा (3 साल) को ही औपचारिक स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब केवी में नर्सरी स्तर से ही बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा।