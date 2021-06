CBSE 12th Evaluation Criteria 2021: 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन मानदंड 14 जून को होगा जारी, यहां से कर पाएंगे चेक

CBSE Class 12th Evaluation Criteria 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने कक्षा 12वीं के लिए तैयार मूल्यांकन मानदंड पर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी है। सीबीएसई 14 जून, 2021 को रिपोर्ट जारी कर सकती है। करीब 12 लाख छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सीबीएसई की ओर से फाइनल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मूल्यांकन मानदंड जारी होते ही इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्र क्राइटेरिया जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

12 लाख छात्रों को है रिपोर्ट जारी होने का इंतजार

ताजा अपडेट के मुताबिक सीबीएसई कक्षा 12 मूल्यांकन मानदंड 2021 पर निर्णय लेने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए एक निष्पक्ष और मुफ्त फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए सीबीएसई ( CBSE ) के अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया था। अब ये कमेटी तय करेगी कि 12वीं की परीक्षा लिए बगैर छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि, कक्षा 12 के लिए आंतरिक मूल्यांकन विकल्प को अधिकांश छात्रों और होम स्कूल वाले लोगों द्वारा एक बाधा के रूप में माना जाता है। फिलहाल, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और 12 लाख छात्र रिपोर्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

सीबीएसई सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी ने इस बारे में कहा था कि बोर्ड यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगा कि सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम 2021 समय पर घोषित किए जाएं। सीबीएसई छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने की पूरी कोशिश करेगा। सीबीएसई कक्षा 12 मूल्यांकन मानदंड 2021 के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

सीबीएसई ने 4 जून को गठित की थी समिति

इससे पहले सीबीएसई ने 4 जून को एक नोटिस जारी कर विशेषज्ञ समिति के लिए 12 सदस्यों को नामित करने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि कक्षा 12 के लिए मूल्यांकन मानदंड ( Evaluation Criteria ) अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड पर आधारित होगा। सीबीएसई के एक बयान में कहा गया है कि समिति आदेश जारी होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि सीबीएसई कक्षा 12 मूल्यांकन मानदंड 2021 14 जून, 2021 को जारी किया जाएगा।

