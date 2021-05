CBSE starts tele counselling: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के लिए शुरू की टेली-काउंसलिंग

CBSE starts tele counselling: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Central Board of Secondary Education ) ने सोमवार को 10वीं और 12वीं के छात्रों व उनके अभिभावाकों के लिए टेली-काउंसलिंग ( tele counseling ) का दौर शुरू कर दिया है। इसका मकसद कोरोना की वजह से उत्पन्न् तनाव से राहत दिलाना है। काउंसलिंग की यह सुविधा सुबह 9 बजकर 30 बजे से शाम 05 बजकर 30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। हर रोज दिन में तीन बैचों में टेली काउंसलिंग का होगा। सीबीएसई ( CBSE ) से मान्यता प्राप्त देशभर के स्कूलों के विशेषज्ञ, 24 प्रिंसिपल और सलाहकार जरूरतमंद छात्रों और अभिभावकों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Central Board of Secondary Education ) ने कोराना महामारी को देखते हुए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई कदम उठाए हैं। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस का मैन्युअल, दोस्त फॉर लाइफ ऐप और छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों की मनोवैकानिक सेहत के लिए कई वेबिनार भी आयोजित कर रहा है। आज टेली काउंसलिंग ( Tele Counselling ) भी सीबीएसई के अभिनव प्रयोगों का एक हिस्सा बन गया है।

महामारी और परीक्षाओं को लेकर को लेकर छात्रों में तनाव को लेकर आ रही खबरों के बीच सीबीएसई ( CBSE ) की ये पहल छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मई की शुरुआत सीबीएसई ने बोर्ड के छात्रों और अभिभावकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया था। सीबीएसई दोस्त लाइफ ऐप पर 83 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

