ये है CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट, ऐसे होती है महिलाओं की ट्रेनिंग और इतनी है सैलरी

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF ) में महिलाओं की भर्ती के लिए आधिकारिक CISF भर्ती वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट(पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), डॉक्यूमेंटेशन , एक लिखित (ओएमआर/कंप्यूटर आधारित) परीक्षा, एक ट्रेड परीक्षा और फिर लास्ट में फिजिकल टेस्ट होता है। महिला उम्मीदवारों के लिए मुख्य पहलुओं में ऊंचाई और वजन के मानकों को पूरा करना भी शामिल है। अगर आप भी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहीं हैं तो CISF की आधिकारिक वेबसाइट ( cisfrectt.cisf.gov.in ) पर जाकर एकलाई कर सकती हैं.