ये है CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट, ऐसे होती है महिलाओं की ट्रेनिंग और इतनी है सैलरी

CISF First Woman Commando Unit: CISF ने बड़ा इतिहास रचते हुए अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरूआत की है। मध्य प्रदेश के बरवाहा में महिलाओं की आठ हफ्ते की ट्रनिंग शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग और सैलरी के बारे में।

भारत

Anamika Mishra

Aug 25, 2025

(image source: ssbcracks)

CISF First Woman Commando Unit: महिलाओं की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। CISF ने पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरूआत की है, जिसमें विशेष महिलाओं की टीम देश के हवाई अड्डों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा ड्यूटी संभालेंगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना है। ये ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (RTC) में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि वर्तमान में, CISF में लगभग 12,491 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल बल का लगभग 8% हैं।

महिला भर्ती का लक्ष्य (Objective Of Recruitment)

CISF का लक्ष्य है कि महिलाओं की भागीदारी को 10% तक बढ़ाया जाए, जिसके लिए 2026 तक 2,400 और महिलाओं की भर्ती की जाएगी। पहली ऑल-वुमेन बटालियन में 1025 महिला जवान होंगी, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महिला कमांडो ट्रेनिंग (CISF Woman Commando Training)

CISF ने मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में महिला कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। 8 हफ्तों की इस ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और अन्य कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग पूरी होते ही महिला कमांडो को हवाई अड्डों, संसद और अन्य संवेदनशील स्थलों पर तैनात किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में सहनशीलता बढ़ाने वाले अभ्यास जैसे दौड़, रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जंगलों में जीवित रहने का प्रशिक्षण और एक 48 घंटे का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अभ्यास भी शामिल होता है।

CISF में महिलाओं की भर्ती (Process Of Recruitment)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF ) में महिलाओं की भर्ती के लिए आधिकारिक CISF भर्ती वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट(पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), डॉक्यूमेंटेशन , एक लिखित (ओएमआर/कंप्यूटर आधारित) परीक्षा, एक ट्रेड परीक्षा और फिर लास्ट में फिजिकल टेस्ट होता है। महिला उम्मीदवारों के लिए मुख्य पहलुओं में ऊंचाई और वजन के मानकों को पूरा करना भी शामिल है। अगर आप भी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहीं हैं तो CISF की आधिकारिक वेबसाइट ( cisfrectt.cisf.gov.in ) पर जाकर एकलाई कर सकती हैं.

CISF महिला कमांडो की सैलरी

पुरुष और महिला सीआईएसएफ अधिकारियों के वेतन में कोई अंतर नहीं है दोनों को उनके पद और 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलती है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल के लिए शुरुआती वेतन लगभग 25,500 से 81,100 महीना होती है, साथ ही महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) जैसे भत्ते भी मिलते हैं।

25 Aug 2025 01:33 pm

