इंडियन ओवरसीज बैंक अपरेंटिस पदों पर आवेदन की डेडलाइन आज, तुरंत करें अप्लाई

IOB Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपरेंटिस भर्ती 2025 के तहत 750 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आज यानि 25 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है। जो भी उम्मीदवार अभी तक किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाएं थे उनके लिए आज आखिरी मौका है। परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।