शिक्षा

इंडियन ओवरसीज बैंक अपरेंटिस पदों पर आवेदन की डेडलाइन आज, तुरंत करें अप्लाई

IOB Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में अपरेंटिस के 750 पदों पर आवेदन की आज आखिरी तारीख, ऐसे तुरंत करें ऑनलाइन अप्लाई।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

IOB Apprentice Recruitment 2025
IOB Apprentice Recruitment 2025 (Image: Gemini)

IOB Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपरेंटिस भर्ती 2025 के तहत 750 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आज यानि 25 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है। जो भी उम्मीदवार अभी तक किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाएं थे उनके लिए आज आखिरी मौका है। परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

IOB Apprentice Recruitment 2025 से जुड़ी डिटेल्स

बैंक का नामइंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)
पद का नामअपरेंटिस
कुल पद750
शैक्षिक योग्यतास्नातक (Graduation)
उम्र सीमा20 से 28 वर्ष
वेतनमान10,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिमाह
चयन प्रक्रियाऑनलाइन टेस्ट और स्थानीय भाषा की परीक्षा
आधिकारिक वेबसाइटiob.in

कितनी लगेगी अप्लाई फीस?

कैटेगेरीआवेदन शुल्क
PwBD उम्मीदवार472 रुपये
SC/ST/महिला उम्मीदवार708 रुपये
सामान्य/OBC/EWS944 रुपये

IOB Apprentice Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाएं।
  • Careers सेक्शन में जाकर Apprentice Recruitment 2025 लिंक चुनें।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जानकारी भरें।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें।

IOB अपरेंटिस भर्ती 2025 उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख आज 25 अगस्त 2025 है इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।

