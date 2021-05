CLAT 2021: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, अभी करें अप्लाई

CLAT 2021: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द अप्लाई करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानि 15 मई 2021 है। CLAT 2021 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कंसोर्टियम 13 जून को CLAT 2021 की परीक्षा आयोजित करेगा। CLAT 2021 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार CLAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या नीचे दिए गए ऊपर दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी एप्लीकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 जनवरी, 2021 को शुरू हुई थी। इससे पहले, CLAT ने बैंक बंद होने और लॉकडाउन के कारण छात्रों को होने वाली कठिनाइयों के कारण आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दी थी।

साथ ही, कंसोर्टियम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CLAT 2021 परीक्षा के आयोजन के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कंसोर्टियम कोविड -19 महामारी की स्थिति का जायजा लेगा, उसके बाद ही परीक्षा पर विचार भी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट समय-समय से चेक करते रहें।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले CLAT 2021 की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पश्चात अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और जरुरी विवरण भरें। आगे के चरण में शुल्क भुगतान कर, आवेदन जमा करें और इसे भविष्य के उपयोग के लिए डाउनलोड कर लें।

