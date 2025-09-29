Patrika LogoSwitch to English

DDA Vacancy 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया मौका, डीडीए में 1000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

DDA Bharti: इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद 10वीं पास युवाओं के लिए निकाले गए हैं। जिसमें प्रमुख पद में माली (Mali) के लिए 282 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए 745 पद शामिल हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

DDA Vacancy 2025

DDA Vacancy 2025(Image-Freepik)

DDA Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में काम करने का बढ़िया चांस है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1732 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि इनमें से 1000 से अधिक पद 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

DDA Vacancy 2025: 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अवसर

इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद 10वीं पास युवाओं के लिए निकाले गए हैं। जिसमें प्रमुख पद में माली (Mali) के लिए 282 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए 745 पद शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए लगभग 1027 पद हैं।

12वीं पास उम्मीदवारों के लिए पद

12वीं पास अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में कई अवसर मिलेंगे। इनमें जूनियर सचिवालय सहायक (JSA)के 199 पद (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग अनिवार्य), स्टेनोग्राफर ग्रेड 'D' के 44 पद (शॉर्टहैंड व टाइपिंग कौशल आवश्यक) और पटवारी के 79 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और स्किल टेस्ट के जरिए होगा।

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

सामान्य, OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 2500 रूपये (नॉन-रिफंडेबल) और SC/ST, PwBD, महिला और पूर्वसैनिक के लिए 1500 रूपये (परीक्षा में शामिल होने पर ही रिफंडेबल) आवेदन शुल्क तय किया गया है।

आयु सीमा
माली और सर्वेयर: 18 से 25 वर्ष
जूनियर इंजीनियर, JSA, MTS: 18 से 27 वर्ष
स्टेनोग्राफर ग्रेड D: 18 से 30 वर्ष
पटवारी: 21 से 27 वर्ष

DDA Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाएं।
"Jobs & Internship" सेक्शन में "Direct Recruitment 2025" पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन कर OTP वेरिफाई करें।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज (फोटो व सिग्नेचर) अपलोड करें।
ऑनलाइन शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट करें।

DDA Mali Vacancy: चयन प्रक्रिया और परीक्षा

भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होगा। चयन के लिए पहले CBT परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा भी हो सकती है। अंततः उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

