DDA Vacancy 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया मौका, डीडीए में 1000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

DDA Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में काम करने का बढ़िया चांस है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1732 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि इनमें से 1000 से अधिक पद 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।