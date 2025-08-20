Delhi Traffic Challan: वाह रे दिल्ली वाले… 1 हजार का हेलमेट नहीं ले सकते, 43.92 करोड़ का भर रहे जुर्माना

Delhi Traffic Challan: दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग अब भी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से बाज नहीं आ रहे। नतीजा यह है कि सिर्फ इस साल 15 अगस्त तक ही 4,39,295 चालान काटे जा चुके हैं। अगर औसतन 1,000 रुपये प्रति चालान माना जाए तो यह जुर्माना करीब 43.92 करोड़ रुपये बैठता है। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में चालान की संख्या 2,20,868 थी।