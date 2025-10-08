Diwali 2025 Holiday Date: 20 या 21 अक्टूबर, कब है दिवाली की छुट्टी? जानिए यूपी-बिहार में कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल

Diwali 2025 Holiday Date: दिवाली का त्योहार जल्द ही आने वाला है और इस बार यह 20 और 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। यह सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं है बल्कि अंधकार पर उजाले और अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि दिवाली के आसपास छात्रों और स्कूलों के लिए लंबी छुट्टी है। हर साल की तरह इस बार भी लोग जानना चाहते हैं कि स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे और छुट्टियों का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, चलिए जानते हैं।