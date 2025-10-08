Diwali 2025 Holiday Date: 20 या 21 अक्टूबर, कब है दिवाली की छुट्टी? जानिए यूपी-बिहार में कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल

Diwali 2025 Holiday Date (Image: Gemini)
Diwali 2025 Holiday Date: दिवाली का त्योहार जल्द ही आने वाला है और इस बार यह 20 और 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। यह सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं है बल्कि अंधकार पर उजाले और अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि दिवाली के आसपास छात्रों और स्कूलों के लिए लंबी छुट्टी है। हर साल की तरह इस बार भी लोग जानना चाहते हैं कि स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे और छुट्टियों का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, चलिए जानते हैं।
इस साल अधिकतर लोग 20 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं। इसके बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व है। इसलिए छात्रों और स्कूली बच्चों को इस बार लंबी छुट्टी मिलने वाली है। छात्र लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में दिवाली की छुट्टी किस दिन से शुरू होगी।
इस साल दिवाली पर स्कूलों में लगभग पांच दिन की छुट्टी रहेगी। छुट्टियों का क्रम इस प्रकार रह सकता है।
इस तरह छात्र 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक लगातार छुट्टियों का आनंद ले सकेंगे। अक्टूबर का महीना इस बार छात्रों के लिए खास है। लगातार त्योहार होने के कारण स्कूलों में छुट्टियों की भरमार है। दिवाली और उसके अगले त्योहारों की वजह से स्कूल 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रह सकते हैं। इस लंबी छुट्टी का फायदा बच्चे परिवार के साथ समय बिताने और त्योहार की तैयारियों में लगा सकते हैं।
