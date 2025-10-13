Diwali Holidays 2025: राजस्थान से बिहार तक कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू, जानें कहां किस वजह से बंद रहेंगे स्कूल

कर्नाटक में इस बार स्कूलों में पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रुकी रहेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य में स्कूल 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह अवकाश राज्य में चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के कारण दिया गया है ताकि शिक्षकों को सर्वे कार्य पूरा करने के लिए समय मिल सके। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोप्पल जिले में सर्वे का 97% काम पूरा हो चुका है, जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमशः 63% और 60% ही हुआ है। हालांकि, जो शिक्षक मिड-टर्म परीक्षाओं में लगे हैं, उन्हें सर्वे से छूट दी गई है।