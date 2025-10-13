Diwali Holidays 2025: राजस्थान से बिहार तक कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू, जानें कहां किस वजह से बंद रहेंगे स्कूल

Diwali Holidays 2025 (Image: Gemini)
Diwali Holidays 2025: देश के कई राज्यों में इस महीने छात्रों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कुछ जगहों पर ये अवकाश त्योहारों के कारण दिए गए हैं, जबकि कुछ राज्यों में प्रशासनिक कार्यों और सर्वेक्षणों के चलते स्कूल बंद रहेंगे। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्टूबर माह के अलग-अलग दिनों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं।
कर्नाटक में इस बार स्कूलों में पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रुकी रहेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य में स्कूल 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह अवकाश राज्य में चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के कारण दिया गया है ताकि शिक्षकों को सर्वे कार्य पूरा करने के लिए समय मिल सके। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोप्पल जिले में सर्वे का 97% काम पूरा हो चुका है, जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमशः 63% और 60% ही हुआ है। हालांकि, जो शिक्षक मिड-टर्म परीक्षाओं में लगे हैं, उन्हें सर्वे से छूट दी गई है।
राजस्थान शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य में स्कूल 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक दिवाली अवकाश पर रहेंगे। यह 12 दिन का लंबा ब्रेक छात्रों और शिक्षकों दोनों को त्योहारी सीजन का पूरा आनंद लेने का अवसर देगा। इस दौरान स्कूलों में किसी भी प्रकार की कक्षाएं या परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में दिवाली अवकाश थोड़ा बाद में शुरू होगा। राज्य के स्कूल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। इसके साथ 18 और 19 अक्टूबर का वीकेंड शामिल करने पर छात्रों को कुल 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस दौरान बच्चे अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ-साथ पढ़ाई में भी समय दे सकेंगे।
बिहार में इस बार छात्रों को सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल 20 अक्टूबर से बंद रहेंगे। यह अवकाश दिवाली और छठ पूजा दोनों त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस दौरान छात्र और शिक्षक न केवल त्यौहार मना सकेंगे, बल्कि छठ पर्व की तैयारियों और पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकेंगे।
अन्य राज्यों में भी दिवाली के आसपास स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है। स्कूल प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे अपने स्थानीय शिक्षा विभागों की अधिसूचनाओं की जांच करें और उसी के अनुसार अवकाश का पालन करें।
शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे अपने-अपने स्कूलों से छुट्टियों की सटीक तारीखें और समय-सारणी की पुष्टि कर लें। यह अवकाश न केवल त्योहार मनाने का समय है बल्कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी और पाठ्यक्रम रिवीजन लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
