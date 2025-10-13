Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Diwali Holidays 2025: राजस्थान से बिहार तक कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू, जानें कहां किस वजह से बंद रहेंगे स्कूल

Diwali Holidays 2025: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक सहित कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कहीं दिवाली और छठ पूजा के कारण तो कहीं प्रशासनिक सर्वे की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। यहां देखें पूरी डिटेल।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 13, 2025

Diwali Holidays 2025

Diwali Holidays 2025 (Image: Gemini)

Diwali Holidays 2025: देश के कई राज्यों में इस महीने छात्रों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कुछ जगहों पर ये अवकाश त्योहारों के कारण दिए गए हैं, जबकि कुछ राज्यों में प्रशासनिक कार्यों और सर्वेक्षणों के चलते स्कूल बंद रहेंगे। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्टूबर माह के अलग-अलग दिनों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं।

कर्नाटक में सामाजिक सर्वे के कारण 10 दिन की छुट्टी

कर्नाटक में इस बार स्कूलों में पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रुकी रहेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य में स्कूल 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह अवकाश राज्य में चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के कारण दिया गया है ताकि शिक्षकों को सर्वे कार्य पूरा करने के लिए समय मिल सके। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोप्पल जिले में सर्वे का 97% काम पूरा हो चुका है, जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमशः 63% और 60% ही हुआ है। हालांकि, जो शिक्षक मिड-टर्म परीक्षाओं में लगे हैं, उन्हें सर्वे से छूट दी गई है।

राजस्थान में 12 दिन की दिवाली छुट्टियां शुरू

राजस्थान शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य में स्कूल 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक दिवाली अवकाश पर रहेंगे। यह 12 दिन का लंबा ब्रेक छात्रों और शिक्षकों दोनों को त्योहारी सीजन का पूरा आनंद लेने का अवसर देगा। इस दौरान स्कूलों में किसी भी प्रकार की कक्षाएं या परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश में 5 दिन की दिवाली ब्रेक

उत्तर प्रदेश में दिवाली अवकाश थोड़ा बाद में शुरू होगा। राज्य के स्कूल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। इसके साथ 18 और 19 अक्टूबर का वीकेंड शामिल करने पर छात्रों को कुल 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस दौरान बच्चे अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के साथ-साथ पढ़ाई में भी समय दे सकेंगे।

बिहार में दिवाली और छठ पूजा दोनों का अवकाश

बिहार में इस बार छात्रों को सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल 20 अक्टूबर से बंद रहेंगे। यह अवकाश दिवाली और छठ पूजा दोनों त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस दौरान छात्र और शिक्षक न केवल त्यौहार मना सकेंगे, बल्कि छठ पर्व की तैयारियों और पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकेंगे।

अन्य राज्यों में भी अवकाश की संभावना

अन्य राज्यों में भी दिवाली के आसपास स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है। स्कूल प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे अपने स्थानीय शिक्षा विभागों की अधिसूचनाओं की जांच करें और उसी के अनुसार अवकाश का पालन करें।

छात्रों के लिए सलाह

शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे अपने-अपने स्कूलों से छुट्टियों की सटीक तारीखें और समय-सारणी की पुष्टि कर लें। यह अवकाश न केवल त्योहार मनाने का समय है बल्कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी और पाठ्यक्रम रिवीजन लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

घर बैठे UPI से भर सकेंगे स्कूल फीस, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र
शिक्षा
UPI Payment in Schools

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Oct 2025 07:32 pm

Hindi News / Education News / Diwali Holidays 2025: राजस्थान से बिहार तक कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू, जानें कहां किस वजह से बंद रहेंगे स्कूल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

XAT 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगी सुधार विंडो, इस लिंक से करें चेक

XAT 2026, XAT 2026 correction window, XAT 2026 application form correction, XAT 2026 registration, Xavier Aptitude Test 2026, XAT 2026 important dates, XAT 2026 edit window, XLRI XAT 2026, XAT 2026 official website,
शिक्षा

SBI CBO Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड रिजल्ट पीडीएफ, Direct Link

SBI CBO Result 2025
शिक्षा

IIT Vacancy 2025: आईआईटी धनबाद में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

IIT Dhanbad Vacancy 2025
शिक्षा

Google Cloud CEO Thomas Kurian Salary: ‘AI के कारण बढ़ेगी जॉब’, बयान देने वाले थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है?

Google Cloud CEO Thomas Kurian
शिक्षा

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बढ़ाई चॉइस फिलिंग विंडो की तारीख, जानें नई डेडलाइन

MCC NEET UG Counselling 2025, NEET UG choice filling 2025, MCC counselling extended date, NEET UG 2025 counselling schedule, MCC NEET UG registration,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.