Donald Trump Education: डोनाल्ड ट्रंप आखिर कितने पढ़े-लिखे हैं और किस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून, 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। ट्रंप ने सबसे पहले संडे स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसके बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त की। 1964 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रोंक्स स्थित फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दो साल तक बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अपने पिता फ्रेड ट्रंप के रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद उन्होंने पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1968 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही ट्रंप अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे।