Donald Trump Education: डोनाल्ड ट्रंप आखिर कितने पढ़े-लिखे हैं और किस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

Donald Trump Education: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शुरूआती पढ़ाई न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से की। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ राजनेता हैं बल्कि बिजनेसमैन भी हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 27, 2025

Donald Trump, Donald Trump education, Donald Trump education in hindi,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image Source: Donald Trump Instagram)

Donald Trump Education In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप रातनीति में एक सक्रीय भूमिका निभाते हैं। वह अक्सर अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। राष्ट्रपति होने के साथ ही ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहां से कौन सी पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने बखूबी तरीके से अपने करियर को आकार दिया. आइए हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने पढ़े-लिखे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म (Donald Trump Birth)

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून, 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। ट्रंप ने सबसे पहले संडे स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसके बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त की। 1964 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रोंक्स स्थित फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दो साल तक बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अपने पिता फ्रेड ट्रंप के रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद उन्होंने पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1968 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही ट्रंप अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे।

निजी जीवन और उपलब्धियां (Personal Life and Achievements)

पढ़ाई और बिजनेस के अलावा उन्हें लिखने का शौक भी था। उनकी कई किताबों में से पहली किताब "द आर्ट ऑफ द डील" थी , जो 1987 में प्रकाशित हुई थी। 2004 में, उन्होंने रियलिटी टेलीविजन शो "द अप्रेंटिस" लॉन्च किया। इसके बाद ट्रंप ने मेलानिया नॉस से शादी कर ली। उनका एक बेटा है, जिसका नाम बैरन है।

राजनीतिक सफर (Political Journey)

ट्रंप ने 2016 में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की और शरद ऋतु के चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हराया। उनका चुनावी नारा था "अमेरिका को फिर से महान बनाओ"। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं, विचारों और विचारों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जो उनकी सफलता का कारण बना। उन्होंने अमेरिकी जनता के साथ-साथ अन्य राजनेताओं और नेताओं से बातचीत के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल किया था।

शिक्षा

