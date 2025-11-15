सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025 Out(AI Image-Grok)
Rajasthan Police Result 2025 Download: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 10,000 पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी, जबकि इसकी आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी।
क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक श्रेणीवार अलग थे। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्गों के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक थे, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 36% रखी गई थी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई थी।
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। इन परीक्षाओं के स्थान और समय से जुड़ी डिटेल जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। इन चरणों को पार करने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और अंत में सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
शारीरिक मानकों के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं की 152 सेमी निर्धारित है। पुरुषों की छाती 81 से 86 सेमी होनी चाहिए। दौड़ के परीक्षण में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना होगा।
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर ‘भर्ती और परिणाम’ ऑप्शन पर जाएं।
Rajasthan Police Constable Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
यह परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है।
जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।
अभ्यर्थी अपने रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट का परिणाम देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग