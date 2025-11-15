सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025 Download: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 10,000 पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी, जबकि इसकी आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी।