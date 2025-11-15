Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Nov 15, 2025

Rajasthan Police Result 2025

Rajasthan Police Result 2025 Out(AI Image-Grok)

Rajasthan Police Result 2025 Download: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 10,000 पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी, जबकि इसकी आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी।

क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक श्रेणीवार अलग थे। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्गों के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक थे, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 36% रखी गई थी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई थी।

Rajasthan Police Result 2025: आगे इन चरणों में होगी परीक्षा


लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। इन परीक्षाओं के स्थान और समय से जुड़ी डिटेल जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। इन चरणों को पार करने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और अंत में सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

Rajasthan Police Bharti 2025: ये होने चाहिए शारीरिक मानक


शारीरिक मानकों के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं की 152 सेमी निर्धारित है। पुरुषों की छाती 81 से 86 सेमी होनी चाहिए। दौड़ के परीक्षण में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना होगा।

Rajasthan Police Result 2025 pdf: ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर ‘भर्ती और परिणाम’ ऑप्शन पर जाएं।
Rajasthan Police Constable Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
यह परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है।
जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।
अभ्यर्थी अपने रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट का परिणाम देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 09:18 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

बैंगलोर

शिक्षा की कोई ‘सीमा’ नहीं होनी चाहिए: बंगारप्पा

बैंगलोर

Longest Serving CM: अगर नीतीश फिर बने मुख्यमंत्री… तो क्या टूट जाएगा सबसे लंबी पारी का रिकॉर्ड?

Top 10 longest-serving CMsKumar Become India's Longest Serving CM
शिक्षा

विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं, Tejaswi Yadav को मिल पाएगा ये पद?

Tejaswi Yadav
शिक्षा

Maithili Thakur बन गई देश की सबसे कम उम्र की विधायक, जानिये उनकी उम्र कितनी है

Maithili Thakur
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.