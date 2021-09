DU Admissions 2021: 1 अक्टूबर को जारी होगी पहली कट-ऑफ लिस्ट, जानिए प्र​वेश प्रक्रिया

Delhi University first cut-off list : दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पहली कट-ऑफ सूची (DU First Cut Off) एक अक्टूबर को जारी कर सकता है।