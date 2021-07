JEE Main 2021 Exam Dates: 20 और 27 जुलाई से होंगे जेईई मेन एग्जाम, आज से खुल गई रजिस्ट्रेशन विंडो

JEE Main 2021 Exam Dates: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को जेईई मेन अप्रैल और मई सत्र 2021 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने लाइव सत्र के जरिए ये घोषणा की। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि छात्रों से बातचीत के दौरान जेईई मेन 2021 की तारीखों की घोषणा करेंगे।

आज रात से पंजीकरण कर पाएंगे इच्छुक उम्मीदवार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेईई मेन 2021 का अप्रैल सत्र 20-25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। जेईई मेन ( मई ) 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण विंडो फिर से खोल दी गई है। जो पहले परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके थे और अप्रैल सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आज रात से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। जेईई मेन ( मई ) सत्र के लिए पंजीकरण 9 से 12 जुलाई तक खुले रहेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने की भी सुविधा मुहैया कराई कई है।

करीब 13 लाख उम्मीदवार करा चुके हैं एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक जेईई मेन अप्रैल 2021 के लिए कुल 6.80 लाख उम्मीदवार पहले ही पंजीकृत हैं। मई सत्र के लिए 6.09 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए अप्रैल और मई दोनों सत्रों के लिए एप्लिकेशन विंडो को फिर से खोल दिया गया है।

#JEEMains2021 to be conducted from July 20th to 25th and July 27th to August 2nd, 2021. pic.twitter.com/hjpBEqjFc9