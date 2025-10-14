First IAS Officer of India: देश के पहले कलेक्टर के बारे में जानिए, 1863 में बने थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी

सत्येंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता से पूरी की थी। उस समय भारत में सिविल सेवा परीक्षा (Indian Civil Services - ICS) केवल लंदन में होती थी जिसमें भारतीय उम्मीदवारों के लिए चयन लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन उन्होंने इस धारणा को तोड़ने का निश्चय किया। साल 1862 में वे इंग्लैंड गए और अगले ही वर्ष 1863 में परीक्षा पास कर भारत के पहले भारतीय सिविल सेवक बने। यह वह समय था जब भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता था इसलिए यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक थी।