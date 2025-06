भारत में पांच विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैंपस खोलने की तैयारी, 2026 से शुरू होंगे एडमिशन

यह घोषणा शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इस मौके पर विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी शिरकत की।

कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियां आ रही हैं भारत? UGC से अनुमति पाने वाली यूनिवर्सिटियां की डिटेल नीचे दी जा रही है। University of York (यूनाइटेड किंगडम) University of Aberdeen (यूनाइटेड किंगडम) University of Western Australia (UWA)

Illinois Institute of Technology (संयुक्त राज्य अमेरिका) IED – Istituto Europeo di Design (इटली) University of Western Australia एक कदम आगे बढ़ते हुए चेन्नई में भी अपना एक अलग कैंपस स्थापित करेगी।

कब शुरू होंगे एडमिशन? UGC से LoI जारी करने के बाद अब इन संस्थानों के पास अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लगभग 18 महीने का समय है। माना जा रहा है कि इन यूनिवर्सिटियों में पहला एडमिशन सत्र दिसंबर 2026 से पहले शुरू हो सकता है।

नवी मुंबई में बनेगा ‘इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी’ यह सभी विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई के पास बनने वाले एक खास शैक्षणिक जोन में स्थापित किए जाएंगे, जिसे ‘इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी’ नाम दिया गया है। इस एजु सिटी की योजना CIDCO (City and Industrial Development Corporation) ने बनाई है। यहां करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैंपस होंगे।