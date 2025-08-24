GATE 2026 के लिए कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, IIT गुवाहाटी ने जारी किया नोटिफिकेशन

GATE 2026: देशभर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार परीक्षा का आयोजन IIT गुवाहाटी कर रहा है और आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी।