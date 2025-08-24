Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

GATE 2026 के लिए कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, IIT गुवाहाटी ने जारी किया नोटिफिकेशन

GATE 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। IIT गुवाहाटी ने परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 24, 2025

GATE 2026
GATE 2026 (Image: Gemini)

GATE 2026: देशभर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार परीक्षा का आयोजन IIT गुवाहाटी कर रहा है और आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी।

इस बार क्या है खास?

GATE 2026 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) ग्रुप में एनर्जी साइंस नाम का नया पेपर जोड़ा गया है जिसका पेपर कोड 'I' होगा। यह कदम एनर्जी सेक्टर में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

ये भी पढ़ें

RRB Recruitment 2025: रेलवे में 368 सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
शिक्षा
RRB Recruitment 2025

दूसरा बदलाव आवेदन शुल्क में किया गया है। अब SC, ST, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये होगी जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को 2000 रुपये शुल्क देना होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

  • रजिस्ट्रेशन शुरू: 25 अगस्त 2025
  • आवेदन की आखिरी तारीख: 25 सितंबर 2025
  • लेट फीस के साथ आवेदन: 6 अक्टूबर 2025 तक
  • परीक्षा तिथियां: 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026
  • परीक्षा समय: सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 2:30 से 5:30

आवेदन प्रक्रिया

  • उम्मीदवारों को आधिकारिक GOAPS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण भरना होगा।
  • पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

इस बार GATE 2026 में नया पेपर और बदला हुआ फीस स्ट्रक्चर छात्रों के लिए अहम साबित होगा। अगर आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।

ये भी पढ़ें

एमसीसी ने राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 29 अगस्त से ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
MCC NEET UG Counselling 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

24 Aug 2025 03:47 pm

Published on:

24 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Education News / GATE 2026 के लिए कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, IIT गुवाहाटी ने जारी किया नोटिफिकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.