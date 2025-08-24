GATE 2026 के लिए कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, IIT गुवाहाटी ने जारी किया नोटिफिकेशन

GATE 2026: देशभर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार परीक्षा का आयोजन IIT गुवाहाटी कर रहा है और आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी।
GATE 2026 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) ग्रुप में एनर्जी साइंस नाम का नया पेपर जोड़ा गया है जिसका पेपर कोड 'I' होगा। यह कदम एनर्जी सेक्टर में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।
दूसरा बदलाव आवेदन शुल्क में किया गया है। अब SC, ST, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये होगी जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को 2000 रुपये शुल्क देना होगा।
इस बार GATE 2026 में नया पेपर और बदला हुआ फीस स्ट्रक्चर छात्रों के लिए अहम साबित होगा। अगर आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।