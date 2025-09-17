Global MBA Rankings 2026 : ये हैं भारत के बेस्ट MBA कॉलेज, वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पर, देखिए लिस्ट

QS Global MBA Rankings: QS Global MBA Rankings एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग है जो हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ MBA (Master of Business Administration) प्रोग्राम्स की लिस्ट जारी करती है। इसे ब्रिटिश संस्था Quacquarelli Symonds (QS) द्वारा जारी किया जाता है। 2026 संस्करण (QS Global MBA Rankings 2026), दुनिया भर के टॉप बिजनेस स्कूलों और यूनिवर्सिटी-आधारित MBA प्रोग्राम्स का ताजा इवैल्यूएशन है।