International Yoga Day: सीएम खट्टर बोले - हरियाणा में कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रमों का हिस्सा होगा योग

International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Chief Minister Manohar Lal Khattar ) ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कक्षा पहली से दसवीं तक में योग को शामिल कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा सत्र 2021-2022 से ही कक्षा एक से 10वीं तक के स्कूलों के इसे लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमने इस साल कक्षा एक से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया है। ताकि बच्चे इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनायें।

शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग जरूरी

सीएम खट्टर ने कहा कि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, भोजन और जल की आवश्यकता होती है वैसे ही हमारे तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का अपना महत्व है। योगाभ्यास की आदत को आत्मसात करने और बचपन से ही इसे छात्रों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमने इस साल से स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का फैसला किया है। इससे पहले दिसंबर में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि अगले अकादिमक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में योग को अलग विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा।

1000 गांवों में बनाए जाएंगे योगशाला

हरियाणा सरकार का लक्ष्य योग को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। लोगों को इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रदेश सरकार ने 1000 गांवों में योग ( Yoga ) और व्यायामशाला स्थापित करने का फैसला किया है। अब तक 550 गांवों में इसकी स्थापना हुई है। शेष गांवों में काम जारी है तथा 22 योग प्रशिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के 22 जिलों में 1100 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर जगह पर कोविड-19 नियमों पर पूरी तरह से अमल किया गया।

