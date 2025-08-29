JEE 2026 के लिए हाई लेवल बोर्ड का हुआ गठन, परीक्षा के लिए तय होंगे नियम-कानून, जानें होगा इसका काम

JEE 2026 परीक्षा को लेकर अहम और जरुरी जानकारी सामने आई है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं JEE Main और Advanced को और पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा एपेक्स बोर्ड (Joint Admission Board - JAB) का पुनर्गठन करने का नोटिस जारी किया है। यह नया बोर्ड 2026 और 2027 में होने वाली परीक्षाओं की नीतियों और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। इसकी कवायद कई महीनों से चल रही थी। इस नए बने JAB की बागडोर BHU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन को सौंपी गई है। उन्हें बोर्ड का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।