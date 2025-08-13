Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

NEET UG 2025: राउंड 1 काउंसलिंग का परिणाम जारी, 14 अगस्त से शुरू होगी कॉलेज रिपोर्टिंग

NEET UG Round 1 Counselling Result 2025 घोषित हो गया है। स्टूडेंट्स mcc.nic.in वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखें रिपोर्टिंग की तारीख और MCC के सभी अपडेट।

भारत

Rahul Yadav

Aug 13, 2025

NEET UG Round 1 Counselling Result 2025
NEET UG Round 1 Counselling Result 2025 (Image: Gemini)

NEET UG Round 1 Counselling Result 2025: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET UG 2025 की काउंसलिंग का राउंड 1 का अंतिम परिणाम मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब जिन छात्रों को सीटें आवंटित हुई हैं वे 14 अगस्त 2025 से अपने संबंधित कॉलेज या संस्थान में रिपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं।

रिपोर्टिंग से पहले उम्मीदवारों को अपना अलॉटमेंट लेटर MCC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही उन्हें सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की मूल कॉपी और फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें क्योंकि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

MCC ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे NEET UG काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।

अधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि, 'जो उम्मीदवार उसी संस्थान और विषय में अपने वर्ग या कोटा में बदलाव के कारण सीट बदलते हैं उन्हें ऑनलाइन जनरेट किया गया रिलीजिंग लेटर प्राप्त कर नए वर्ग या कोटा की सीट पर दाखिला लेना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को नए ऑनलाइन जनरेटेड एडमिशन लेटर की आवश्यकता होगी अन्यथा सीट रद्द कर दी जाएगी।'

NEET UG Round 1 Counselling Result 2025 ऐसे करें डाउनलोड

राउंड 1 में रजिस्टर करने वाले उम्मीदवार जो 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और BDS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वे अपनी सीट अलॉटमेंट स्थिति MCC पोर्टल (mcc.nic.in) पर देख सकते हैं।

MCC इस वर्ष ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए चार राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित कर रहा है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, ड्रीम्ड विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान शामिल हैं।

इसके अलावा MCC MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा, केंद्रीय और ड्रीम्ड विश्वविद्यालय, ESIC, AFMS, AIIMS और JIPMER के लिए भी काउंसलिंग की प्रक्रिया को मॉनिटर करता है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर डाक्यूमेंट्स और ऑनलाइन लेटर तैयार कर अपनी सीट सुनिश्चित करें।

शिक्षा

Updated on:

13 Aug 2025 06:39 pm

Published on:

13 Aug 2025 06:38 pm

NEET UG 2025: राउंड 1 काउंसलिंग का परिणाम जारी, 14 अगस्त से शुरू होगी कॉलेज रिपोर्टिंग

