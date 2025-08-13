NEET UG 2025: राउंड 1 काउंसलिंग का परिणाम जारी, 14 अगस्त से शुरू होगी कॉलेज रिपोर्टिंग

NEET UG Round 1 Counselling Result 2025: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET UG 2025 की काउंसलिंग का राउंड 1 का अंतिम परिणाम मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब जिन छात्रों को सीटें आवंटित हुई हैं वे 14 अगस्त 2025 से अपने संबंधित कॉलेज या संस्थान में रिपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं।