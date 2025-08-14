Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी किया 25 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, यहां चेक करें नई तारीखें

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 25 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अपनी परीक्षा की नई तारीखें और पूरा शेड्यूल hpsc.gov.in पर देखें।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

HPSC Exam Calendar 2025
HPSC Exam Calendar 2025 (Image: Gemini)

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 14 अगस्त 2025 को साल 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

नए कैलेंडर के अनुसार, कुल 25 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अलग-अलग तकनीकी पदों और लेक्चरर के पदों की परीक्षाएं शामिल हैं।

झारखंड में ANM के 3181 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और जरूरी तारीखें
शिक्षा
JSSC ANM Vacancy 2025

इन तारीखों पर होंगी परीक्षाएं

क्रमांकपरीक्षा का नामतिथि
1असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास)14 सितंबर 2025
2असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)5 अक्टूबर 2025
3असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित)7 दिसंबर 2025
4असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत)14 दिसंबर 2025
5असिस्टेंट प्रोफेसर (पर्यावरण)14 दिसंबर 2025
6असिस्टेंट प्रोफेसर (होम साइंस)14 दिसंबर 2025
7असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स)21 दिसंबर 2025
8ट्रेजरी ऑफिसर/असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर2 नवंबर 2025
9एडीओ एग्रीकल्चर2 नवंबर 2025
10असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी2 नवंबर 2025
11असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), म्यूनिसिपल इंजीनियर (सिविल), SDE (सिविल)2 नवंबर 2025
12असिस्टेंट इंवायरमेंट इंजीनियर2 नवंबर 2025
13साइंटिस्ट B2 नवंबर 2025
14लेक्चरर (कम्प्यूटर साइंस)2 नवंबर 2025
15लेक्चरर (फार्मेसी)2 नवंबर 2025
16लेक्चरर (सिविल इंजीनियरिंग)2 नवंबर 2025
17लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)2 नवंबर 2025
18लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)2 नवंबर 2025
19फोरमैन इंस्ट्रक्टर2 नवंबर 2025
20लेक्चरर (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)15 नवंबर 2025
21लेक्चरर (ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग)15 नवंबर 2025
22लेक्चरर (फूड टेक्नोलॉजी)15 नवंबर 2025
23लेक्चरर (आर्किटेक्चर)15 नवंबर 2025
24लेक्चरर (इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग)17 नवंबर 2025
25लेक्चरर (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी)17 नवंबर 2025

ऐसे देखें पूरा शेड्यूल

  • आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर What’s New सेक्शन खोलें।
  • HPSC Revised Calendar of the Examination/Recruitment Test 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर पूरा कैलेंडर खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

इस नए शेड्यूल के जारी होने से परीक्षार्थियों को तैयारी की रणनीति बनाने में आसानी होगी और वे समय पर सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सहित 1121 पदों पर वैकेंसी, 24 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन
शिक्षा
BSF Recruitment 2025

शिक्षा

14 Aug 2025 05:28 pm

Hindi News / Education News / हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी किया 25 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, यहां चेक करें नई तारीखें

