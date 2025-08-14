हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी किया 25 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, यहां चेक करें नई तारीखें

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 14 अगस्त 2025 को साल 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
नए कैलेंडर के अनुसार, कुल 25 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अलग-अलग तकनीकी पदों और लेक्चरर के पदों की परीक्षाएं शामिल हैं।
|क्रमांक
|परीक्षा का नाम
|तिथि
|1
|असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास)
|14 सितंबर 2025
|2
|असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)
|5 अक्टूबर 2025
|3
|असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित)
|7 दिसंबर 2025
|4
|असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत)
|14 दिसंबर 2025
|5
|असिस्टेंट प्रोफेसर (पर्यावरण)
|14 दिसंबर 2025
|6
|असिस्टेंट प्रोफेसर (होम साइंस)
|14 दिसंबर 2025
|7
|असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स)
|21 दिसंबर 2025
|8
|ट्रेजरी ऑफिसर/असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर
|2 नवंबर 2025
|9
|एडीओ एग्रीकल्चर
|2 नवंबर 2025
|10
|असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी
|2 नवंबर 2025
|11
|असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), म्यूनिसिपल इंजीनियर (सिविल), SDE (सिविल)
|2 नवंबर 2025
|12
|असिस्टेंट इंवायरमेंट इंजीनियर
|2 नवंबर 2025
|13
|साइंटिस्ट B
|2 नवंबर 2025
|14
|लेक्चरर (कम्प्यूटर साइंस)
|2 नवंबर 2025
|15
|लेक्चरर (फार्मेसी)
|2 नवंबर 2025
|16
|लेक्चरर (सिविल इंजीनियरिंग)
|2 नवंबर 2025
|17
|लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
|2 नवंबर 2025
|18
|लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)
|2 नवंबर 2025
|19
|फोरमैन इंस्ट्रक्टर
|2 नवंबर 2025
|20
|लेक्चरर (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)
|15 नवंबर 2025
|21
|लेक्चरर (ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग)
|15 नवंबर 2025
|22
|लेक्चरर (फूड टेक्नोलॉजी)
|15 नवंबर 2025
|23
|लेक्चरर (आर्किटेक्चर)
|15 नवंबर 2025
|24
|लेक्चरर (इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग)
|17 नवंबर 2025
|25
|लेक्चरर (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी)
|17 नवंबर 2025
इस नए शेड्यूल के जारी होने से परीक्षार्थियों को तैयारी की रणनीति बनाने में आसानी होगी और वे समय पर सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।