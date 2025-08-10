10 अगस्त 2025,

रविवार

शिक्षा

इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, 3717 पदों पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025 में 3717 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका है। जानें योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और कट-ऑफ डिटेल्स।

भारत

Rahul Yadav

Aug 10, 2025

IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025
IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025 (Image: Gemini)

IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव के पदों पर बड़ी भर्ती का मौका है। विभाग कुल 3717 पदों को भरने जा रहा है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तारीख है। देर न करें आज रात 12 बजे से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे यह मौका आपसे छूट न जाए।

कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल

कैटेगरी पदों की संख्या
सामान्य (UR)1537
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)442
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)946
अनुसूचित जाति (SC)566
अनुसूचित जनजाति (ST)226
कुल3717

क्या है योग्यता और आयुसीमा?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) या समकक्ष डिग्रीहोना अनिवार्य है।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

कैसे होगा चयन?

भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में में पूरी होगी।

  • टियर-1 लिखित परीक्षा (100 अंक, 5 सेक्शन - करेंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश साथ ही गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती होगी)।
  • टियर-2 वर्णनात्मक परीक्षा (50 अंक - निबंध, अंग्रेजी समझ, और लॉन्ग आंसर)।
  • साक्षात्कार (100 अंक)।
  • अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार का करैक्टर सर्टिफिकेट एवं बैकग्राउंड वेरिफिकेशिन और मेडिकल जांच भी होगी।

    कट-ऑफ (टियर-1 परीक्षा)

    IB ACIO टियर-1 परीक्षा 100 अंकों की होती है और इसकी न्यूनतम कट-ऑफ सामान्य और EWS वर्ग के लिए 35 अंक, OBC के लिए 34 अंक, जबकि SC और ST वर्ग के लिए 33 अंक तय किए गए हैं। पूर्व सैनिकों को भी उनकी श्रेणी के हिसाब से ही कट-ऑफ में रखा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।

    आवेदन प्रक्रिया

    • आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं।
    • IB ACIO Grade II/Executive 2025 Recruitment पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन करें और यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें।
    • आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या SBI चालान के माध्यम से करें।
    • फॉर्म सबमिट करें और पुष्टि पेज डाउनलोड करें।

