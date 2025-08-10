इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, 3717 पदों पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव के पदों पर बड़ी भर्ती का मौका है। विभाग कुल 3717 पदों को भरने जा रहा है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तारीख है। देर न करें आज रात 12 बजे से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे यह मौका आपसे छूट न जाए।