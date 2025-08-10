इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, 3717 पदों पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

IB ACIO Grade II Executive Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव के पदों पर बड़ी भर्ती का मौका है। विभाग कुल 3717 पदों को भरने जा रहा है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तारीख है। देर न करें आज रात 12 बजे से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे यह मौका आपसे छूट न जाए।
|कैटेगरी
|पदों की संख्या
|सामान्य (UR)
|1537
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|442
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|946
|अनुसूचित जाति (SC)
|566
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|226
|कुल
|3717
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) या समकक्ष डिग्रीहोना अनिवार्य है।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में में पूरी होगी।
IB ACIO टियर-1 परीक्षा 100 अंकों की होती है और इसकी न्यूनतम कट-ऑफ सामान्य और EWS वर्ग के लिए 35 अंक, OBC के लिए 34 अंक, जबकि SC और ST वर्ग के लिए 33 अंक तय किए गए हैं। पूर्व सैनिकों को भी उनकी श्रेणी के हिसाब से ही कट-ऑफ में रखा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।